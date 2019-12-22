Sputnik недели: Межправкомиссия, суды, задержания и назначения

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 16 по 22 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Уходящая неделя была насыщена событиями: в Сухуме состоялось заседание Межправкомиссии России и Абхазии, в Гудаутском районном суде началось слушание в отношение Хаджарата Тарсман, обвиняемого по делу об автокатострофе, в которой погиб премьер-министр Геннадий Гагулия, правоохранительные органы задержали одного из подозреваемых по делу о стрельбе на набережной Сухума.

Sputnik

Инвестпрограмма: итоги старой и планы на новую

18 декабря в Сухуме состоялось восемнадцатое пленарное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству России и Абхазии.

Итоги встречи:

Инвестпрограмма 2017-2019 годов реализована. Остаток текущей программы составил 161,5 миллиона. Эти деньги направят на решение соцвопросов.

Стороны утвердили новую Инвестпрограмму на 2020-2022 годы. На нее Россия выделит 4,5 миллиарда рублей. За три года планируется построить и восстановить более 100 объектов инфраструктуры.

В новую программу включили проектирование и строительство Республиканской детской больницы, а также утвердили регламент взаимодействия по вопросам экспертизы смет на строительство, реконструкцию или капремонт объектов.

Новое здание, старые проблемы: какой будет детская больница в Сухуме>>

Российская делегация во главе с Виталием Мутко проинспектировала объекты, строящиеся и восстанавливаемые в рамках Инвестпрограммы, в Гагре и Афоне.

Виталий Мутко и Сергей Чеботарев встретились со студентами Абхазского госуниверситета.

Судная неделя

16 декабря в Гудаутском районном суде началось судебное разбирательство в отношении Хаджарата Тарсман. Он обвиняется по делу об автокатастрофе, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. На первом слушании допросили гражданского истца и часть свидетелей.

Сам обвиняемый отрицает свою вину, защита настаивает на том, что Хаджарат Тарсман не виновен в ДТП.

18 декабря состоялось слушание еще по одному громкому делу. Суд Кассационной инстанции рассматривал жалобу Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии.

Однако суд отложил рассмотрение дела до 9 января, мотивировав свое решение тем, что сторона истца предоставила дополнение к тексту основной жалобы 6 декабря, а документы были переданы стороне ответчика только 9 декабря. Для изучения дополнительного текста жалобы и составления возражения стороной ответчика документы должны были быть предоставлены не позднее 10 дней до начала рассмотрения жалобы.

© Sputnik рассмотрение жалобы Алхаса Квициниа на решение Верховного суда, признавшего действительными итоги выборов президента Абхазии.

По следам стрельбы

17 декабря задержали одного из подозреваемых по делу о стрельбе на набережной Сухума 22 ноября, в результате которой погибли три человека. В интересах следствия имя задержанного пока не разглашается.

Ранее прокуратура Сухума объявила в розыск подозреваемого по делу о стрельбе у ресторана "Сан-Ремо" уроженца Ткуарчала Эрика Чкадуа.

Назначения недели

На уходящей неделе президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал следующие указы о назначениях.

Адгур Ардзинба назначен вице-премьером и министром экономики.

Алхас Шамба назначен и.о. главы администрации города Пицунды.

Геннадий Цвижба – и.о. главы администрации Очамчырского района.

Снова лесной пожар

В Сухумском районе снова горит лес. Первые очаги были обнаружены в субботу 21 декабря. Спасателям МЧС удалось потушить "кольцо" пожара протяженностью около пяти километров.

Однако утром в воскресенье были обнаружены новые очаги. Площадь пожара в окрестностях села Акапа около десяти гектаров. По сообщениям МЧС республики на момент 18:00 пожар локализовать не удалось. По прогнозам, тушение огня продолжится до утра.

Читайте также о других интересных событиях уходящей недели: