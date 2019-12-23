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Шестьдесят протоколов: в МВД подвели итоги рейдов в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Профилактические мероприятия в рамках борьбы с неправильной парковкой в столице Абхазии продлились неделю.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Сотрудники отделения ГАИ столичного УВД в ходе профилактических рейдов оформили 60 административных протоколов за нарушение правил парковки в Сухуме, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Рейды по борьбе с неправильной парковкой в столице продлились неделю.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Крайние меры: как ГАИ борется с неправильной парковкой в Сухуме

Всего по Абхазии за прошедшую неделю выявлено 1198 нарушений ПДД, к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии привлечены 73 водителя.

407 водителям вручены постановления о нарушениях скоростного режима по факту превышения допустимой скорости на особо аварийных участках республиканской трассы Псоу - Ингур. Согласно статистике, данный вид нарушений правил дорожного движения является основной причиной дорожно-транспортных происшествий, отметили в МВД.

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