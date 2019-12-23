Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 декабря

В Абхазии 16:00 23.12.2019 (обновлено 16:05 23.12.2019) Получить короткую ссылку 31 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102908/16/1029081686.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191223/1029081709/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-23-dekabrya.html
Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется до +18°С, сообщают абхазские метеорологи.
СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Во вторник 24 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление низкое.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +13°С.
Относительная влажность воздуха 60-80%.