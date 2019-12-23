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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 декабря

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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (285)
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Sputnik Абхазия
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Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется до +18°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Во вторник 24 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление низкое.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С,  днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (285)
Теги:
погода в Абхазии


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