Прогноз погоды в Абхазии на вторник 24 декабря

Во вторник в республике средняя дневная температура поднимется до +18°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 23 дек - Sputnik. Во вторник 24 декабря в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление низкое.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 60-80%.