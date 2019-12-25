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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря

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В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В четверг 26 декабря территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. В четверг в Абхазии переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.



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