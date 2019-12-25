Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря

В четверг 26 декабря территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 25 дек - Sputnik. В четверг в Абхазии переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.
Директор РУП "Черноморэнерго" рассказал, что произойдет, когда ИнгурГЭС встанет на ремонт, какой будет предстоящая зима в Абхазии, у кого придется просить помощи и кто виноват в веерных отключениях света.