Прогноз погоды в Абхазии на четверг 26 декабря

В четверг 26 декабря территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет под влиянием барического поля пониженного давления.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik. В четверг в Абхазии переменная облачность, ночью местами возможен слабый дождь, туман, днем преимущественно без осадков, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +14°С до +19°С.

Температура морской воды +13°С.

Относительная влажность воздуха 50-80%.