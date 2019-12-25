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В горах родилась елочка: Минпросвещения попросило передать конфискованные ели детям

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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В начале декабря правительство Абхазии выпустило указ о запрете вырубки елей в лесах Абхазии, а также запрет на ввоз из России натуральной пихты без корневой системы.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. На заседании Кабинета министров в среду 25 декабря министр просвещения Адгур Какоба попросил главу правительства Абхазии Валерия Бганба рассмотреть возможность передачи конфискованных елей школам и детсадам страны.

"Например, в прошлом году тоже конфисковали много елей, запрещенных к продаже, но ни одну мы не смогли передать школам и детским садам. Все было сожжено", - сказал Какоба.

Премьер-министр пообещал обсудить этот вопрос позже.

На заседании правительства в среду 25 декабря Бганба выразил недовольство тем, что на республиканской трассе свободно продаются ели, несмотря на распоряжение о запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников, подписанное Бганба 5 декабря.

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Пресекать незаконную вырубку елок поручили сотрудникам МВД Абхазии. По всей территории республики начались рейдовые выезды.

Но это не останавливает браконьеров. На Сухумском рынке попадаются места, где продают пихту Нордмана, которая произрастает в горах Абхазии.

Цены на ель в этом году выросли. Двухметровая пихта обходится в четыре тысячи рублей. В прошлом году традиционное новогоднее дерево можно было купить за две тысячи рублей.

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