Кабмин Абхазии одобрил новые тарифы за использование личных авто на госслужбе

Проект постановления "О порядке выплат компенсаций за использование личного автотранспорта в служебных целях" принял Кабмин Абхазии в среду 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудникам госучреждений Абхазии будут компенсировать использование личных автомобилей для служебных целей по новым тарифам.

Проект постановления об этом представил правительству руководитель аппарата Кабмина республики Давид Сангулия. Он отметил, что на сегодняшний день в этой сфере правового регулирования действует акт правительства, принятый еще в 1999 году, который устанавливает единые ставки выплат, компенсации за использование личных автомобилей для служебных поездок.

"Этот нормативно-правовой акт был разработан в свое время в связи с тем, что в стране не хватало служебных автотранспортных средств и были необходимы правовые механизмы для использования личных автомобилей сотрудников госучреждений. Так как суммы, указанные в акте очень низкие, естественно, работники отказываются использовать свой автотранспорт для служебных целей", - объяснил Сангулия.

Согласно новой редакции документа, владельцам автомобилей с объемом двигателя до двух литров будут выплачивать в качестве компенсации 2 тысячи 400 рублей ежемесячно, свыше трех литров – три тысячи рублей. Также будут выделять дополнительные средства на топливо. При этом государство не будет нести расходов в случае, если автомобиль сотрудника попал в ДТП.

Нанять личный автомобиль можно будет у гражданина Абхазии, находящегося в трудовых отношениях с органами власти, по гражданско-правовому договору между собственником и органами власти или организациями, которые полностью или частично финансируется за счет бюджета.

Сангулия добавил, что четвертый пункт акта ограничивает количество транспортных средств, которые можно будет нанимать госучреждениями у своих сотрудников. Следить за исполнением постановления будет Минфин страны, который также наделили полномочиями по толкованию норм положения.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба напомнил, что по старой редакции постановления были предусмотрены компенсационные выплаты в пределах около трехсот рублей. Он также подчеркнул необходимость использования транспортных средств по договору с государством исключительно в рабочем порядке.

Министр финансов Джансух Нанба выразил мнение, что это первый шаг к систематизации и усилению контроля за приобретением служебного автотранспорта и его использованием.

В будущем каждое министерство или государственная организация должна будет решением правительства утвердить по согласованию со всеми заинтересованными ведомствами, какому должностному лицу положен служебный транспорт и для чего именно. По мнению Нанба, чиновнику, чья работа не предусматривает рабочие выезды, такой автомобиль не нужен.