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Руслан Тыркба избран заместителем генпрокурора Абхазии

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Sputnik Абхазия
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Последнее заседание Парламента Абхазии в 2019 году проходит в четверг 26 декабря. В следующий раз депутаты соберутся на сессию уже в новом, 2020 году.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии проголосовали за назначение Руслана Тыркба заместителем генерального прокурора страны на заседании в четверг 26 декабря.

Кандидатуру Руслана Тыркба предложил генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба.

Депутат Валерий Агрба подчеркнул, что Руслан Тыркба обладает достаточным опытом в работе для того, чтобы занять должность заместителя генпрокурора.

В результате тайного голосования за кандидатуру Руслана Тыркба проголосовал 31 депутат, участвовавший в голосовании. Решение было принято единогласно.

Руслан Тыркба родился 12 июня 1980 года в городе Гудаута, в 1998 году окончил среднюю школу №1 в поселке Приморское Гудаутского района, и в том же году поступил в Санкт-Петербургский университет на юридический факультет, который окончил в 2003 году.

В органах прокуратуры работает с августа 2004 года на должности следователя Военной прокуратуры, с октября 2010 года переведен на должность старшего следователя по особо важным делам СУ генеральной прокуратуры.

© Sputnik
Парламент Абхазии одобрил назначение Адгура Агрба на должность генпрокурора

26 марта 2015 года назначен заместителем прокурора города Сухум, а с февраля 2016 года – прокурор города Сухум.

12 декабря депутаты Народного Собрания одобрили тайным голосованием представление президента Абхазии о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба.

Его предшественник Зураб Ачба был освобожден от должности в понедельник 2 декабря. В этот день на площади Свободы в Сухуме собралось около 300 человек, в том числе родственники убитых в ходе стрельбы в центре столицы 22 ноября Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Митингующие требовали отставки министра внутренних дел.

Позже, 2 декабря, глава государства провел совещание с силовыми структурами, на котором он сообщил об освобождении от должности министра внутренних дел Гарри Аршба, а также заявил, что внесет в Народное Собрание представление об отставке генерального прокурора.

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