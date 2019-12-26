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Парламент Абхазии не принял республиканский бюджет во втором чтении

© Sputnik / Алексей Сухоруков
В Абхазии
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Парламент Республики Абхазия не принял во втором (основном) чтении республиканский бюджет на 2020 год.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. Депутаты абхазского Парламента не приняли во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Константин Михальчевский
Проект "раздора": республиканский бюджет Абхазии приняли в первом чтении

За проект бюджета на следующий год проголосовали 16 депутатов, 11 - против, двое воздержались.

Часть депутатов в ходе выступлений отмечали, что бюджет не отвечает социальным требованиям, в нем нет значительных изменений в части поддержки населения.

К проекту был предложен ряд поправок, все они были отклонены.

В первом чтении 21 ноября депутаты проголосовали за бюджет республики на следующий год, согласно проекту предполагалось, что доходы республиканского бюджета составят 8 миллиардов 115 миллионов 485 тысяч рублей, расходы – 8 миллиардов 348 миллионов 485 тысяч рублей, таким образом, дефицит республиканского бюджета - 233 миллиона рублей.

В ходе первого чтения Минфин республики представил подробный отчет, но у парламентариев проект вызвал ряд вопросов.

Депутаты отмечали резкое сокращение общегосударственных расходов в сфере здравоохранения и социальной политики, по сравнению с предыдущими показателями.

Несмотря на бурные обсуждения, в первом чтении законопроект был принят.

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