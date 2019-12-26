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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 27 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (287)
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Sputnik Абхазия
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В пятницу 27 декабря на территории Черноморского побережья Абхазии испортится погода, возможны дожди и грозы.

СУХУМ, 26 дек - Sputnik. В пятницу в Абхазии облачная погода, ночью преимущественно без осадков, днем временами умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду,  с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью  + 8°С до 13°С,  днем + 9°С до +14°С.

Температура морской воды + 13°С.

Относительная влажность воздуха 60-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (287)


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