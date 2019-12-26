Абхазский через IT: Центр лингвистики открылся в Абхазском госуниверситете

Центр состоит из отделов лингвистики и информационных технологий, которые занимаются проектами, связанными с изучением стандартов и методик обучения абхазскому языку, а также внедрением электронных ресурсов.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Центр лингвистики и информационных технологий открыли в Абхазском государственном университете.

Главная цель центра – развитие абхазского языка с использованием современных информационных технологий.

Центр состоит из двух отделов - лингвистики и информационных технологий.

Лингвистический отдел будет заниматься проектами, связанными с изучением и внедрением стандартов и методик обучения абхазскому языку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация центра абхазского языка в АГУ

По словам руководителя центра Джульетты Адлейба, подход к изучению языка будет дифференцированным по возрастным категориям, а также сферам деятельности. То есть программа для воспитанников детсадов будет отличаться от программы школьников, а программа школьников от программы студентов и так далее.

"Мы ставим себе задачу сделать так, чтобы абхазским языком начали пользоваться в госведомствах. Будем разрабатывать концепцию, которая позволит использовать абхазский язык во всех госучреждениях страны. Будет создана комиссия, которая будет заниматься этим", – отметила Джульетта Адлейба.

Руководитель сектора информационных технологий Андрей Абухба отметил важность использования IT в развитии абхазского языка.

"Если еще 20 лет назад ребенок спрашивал, как перевести с абхазского на русский, например, слово "яблоко", то сегодня все наоборот. Дети знают значение слов на русском, но не знают на абхазском", – обозначил он проблему.

По его мнению, это происходит из-за развития информационных технологий. Практически каждый ребенок смотрит мультфильмы, фильмы на русском языке. В то же время у него практически нет альтернативы на абхазском.

Андрей Абухба уверен, для успешного развития языка необходимо создавать больше учебных материалов, мультиков и фильмов на абхазском языке и делать все это доступным при помощи IT.

Центр лингвистики и информационных технологий будет внедрять электронные учебные ресурсы на абхазском, среди которых словари и различные учебные материалы.

"Если мы не сможем создать грамотный сайт, внедрить электронные ресурсы на абхазском, то развивать язык будет сложно. Сегодня нет такого ребенка, который не пользуется интернетом. У ребенка должны быть электронные учебные материалы, тесты, мультфильмы и фильмы на абхазском", – подчеркнул Абухба.

Центр также разработал специальную скретч-программу, которая "поможет научиться не только говорить, но и думать на абхазском", а также клавиатурный тренажер, помогающий научиться быстро печатать на абхазском.

Поэтапная реализация поставленных центром задач рассчитана на ближайшие десять лет.

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