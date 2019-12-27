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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (288)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191227/1029108772/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии достигнет +13°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром – дождь, в воскресенье - преимущественно без осадков. В предгорьях и горах - снег с дождем, снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (288)
Теги:
погода в Абхазии


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