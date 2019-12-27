Прогноз погоды в Абхазии на выходные

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. В выходные дни, 28 и 29 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, в субботу ночью и утром – дождь, в воскресенье - преимущественно без осадков. В предгорьях и горах - снег с дождем, снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3°С +8°С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.