Sputnik недели: пожары, протесты и "отвергнутый" бюджет

Неделя лесных пожаров, Гагра, встретившая протестами новое назначение и.о.главы района, непринятый бюджет на 2020 год и "конфеты", которые дети должны обходить стороной, об этом и многом другом, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадри Есиава, Sputnik

"Огненная" Абхазия

В горной части Абхазии снова вспыхнули пожары. Первые очаги были обнаружены в окрестностях села Акапа Сухумского района в субботу 21 декабря, но в течение недели они появились и в других районах страны – Ткуарчалском, Гудаутском, Гагрском, Очамчырском. Специалисты уверены, что возгорания не носят естественный характер, это дело рук человека. Спасатели МЧС и простые граждане пытались вручную тушить пожары, но справиться со стихией помогли только вовремя выпавшие осадки. К вечеру 27 декабря все очаги возгорания были потушены дождем.

Назначение в Гагре и его последствия

23 декабря Хаджимба подписал указ об исполняющем обязанности главы администрации Гагрского района. На эту должность он назначил Астамура Кецба, у которого уже был за плечами опыт руководства в этом районе. Но у нескольких десятков граждан были свои взгляды на этот счет. Они собрались у здания гагринской администрации с протестом, преградив вход в муниципальное учреждение. В итоге, Кецба отказался от должности, а президент Абхазии Рауль Хаджимба представил другую кандидатуру – Владимира Джения, который до этого занимал пост заместителя главы района.

Астамур Кецба отказался от руководства Гагрским районом>>

Бюджет преткновения

В четверг 26 декабря в Парламенте обсуждали поправки к законопроекту "О республиканском бюджете на 2020 год", который был принят в первом чтении 21 ноября. Во втором чтении проект одобрен не был, парламентарии отклонили и поправки к документу и ранее принятую редакцию.

В пятницу 27 декабря в Сухуме депутаты абхазского Парламента снова собрались, чтобы рассмотреть главный финансовый документ страны.

Одной из поправок предложенных для включения в бюджет накануне, 26 декабря, было дополнительное выделения СГБ 50 миллионов рублей. На заседании в пятницу 27 декабря спикер Парламента Валерий Кварчия отметил, что эти средства лучше направить на другие цели - на повышение пособий пенсионерам, не получающим российскую пенсию.

Валерий Кварчия предложил внести новую поправку в проект бюджета, а затем вновь вынести финансовый документ на голосование.

Однако часть депутатов выразила протест в связи с тем, что непринятый накануне документ вновь появился в повестке дня без проведения необходимого заседания профильного комитета.

В итоге парламентарии сошлись на том, что необходимо провести заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием представителей Счетной палаты, а также Министерства финансов. Оно состоялось в тот же день и завершилось к вечеру.

По итогам комитетского заседания, после многочасового обсуждения, Министерству финансов поручили в понедельник 30 декабря представить Парламенту новый проект бюджета на 2020 год с учетом замечаний депутатов и членов Контрольной палаты республики. Спорные 50 миллионов рублей, которые ранее предлагали выделить СГБ, теперь направят на повышение пособий пенсионерам, не получающим российскую пенсию.

Утечка денег

В понедельник 23 декабря стало известно, что на протяжении почти двух лет из двух банкоматов Нового Афона пропадали деньги. В общей сложности с июля 2017 год по 1 января 2019 года "исчезло" более девяти миллионов рублей. Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 155 Уголовного кодекса Абхазии - кража, совершенная в особо крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Управления по экономической безопасности МВД.

Преступникам, ограбившим банкоматы в Новом Афоне грозит наказание в виде лишения сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Недетские "конфеты"

На минувшей неделе жители Абхазии, особенно родители школьников, были обеспокоены информацией о том, что в учебных заведениях страны якобы распространяют конфеты, в которых содержатся наркотические вещества. Слухи об этом моментально разлетелись по соцсетям и взбудоражили общественность. Правоохранительные органы республики и Минпросвещения провели проверку достоверности информации и пришли к выводу, что это был фейк. По мнению руководства Минпросвещения, кто-то целенаправленно пытался подорвать авторитет системы образования страны и посеять панику в обществе. Работа по выявлению злоумышленников продолжается.

"Сладкая" диверсия: в Минпросвещения отреагировали на слухи о конфетах с наркотиками>>

Первые путевки в порт Сухума

Продажа билетов на круизный лайнер "Князь Владимир" с заходом в Сухумский порт, началась во вторник 24 декабря. Как уточнили Sputnik Абхазия в пресс-службе "Черноморских круизов", к 15:00 дня старта продаж было оформлено 380 путевок. Это довольные высокий спрос с учетом того, что первый заход судна в Абхазию будет совершен только через пять месяцев.

Тестовый рейс из сочинского морпорта в Абхазию состоялся 2 декабря, задача тестового рейса - отработка всей процедуры навигации, швартовка к причалу и прохождение всех пограничных процедур. Всего в следующем году намечено шесть рейсов в Сухум. Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров.

Пять баллов

Роскачество составило рейтинг лидеров по экспорту вина в Россию. Абхазия заняла пятое место в списке. В пятерку также вошли вина Испании, Италии, Грузии и Франции. В 2018 году Абхазия поставила в Россию 19 миллионов литров в вина.

При этом Абхазия согласно сообщению Роскачества обладает примерно 600 гектарами виноградников. В условиях жары и высокой влажности с 600 гектаров можно произвести не больше восьми миллионов литров вина, а недостающий объем восполняют молдавские виноградники.

Для сравнения, Испания, оказавшаяся на первом месте по экспорту вина в Россию, поставила 43,7 миллиона литров вина.

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