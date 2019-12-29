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Дни новогодних новостей из Абхазии на цифровой елке Sputnik в ГУМе

День абхазских новогодних традиций проходит на цифровой елке Sputnik в ГУМе

© Sputnik /
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Начиная с 17 декабря и до конца праздничного периода, бегущая строка на арт-елке в главном универмаге Москвы знакомит посетителей с новогодними традициями разных стран. Сегодня - день Абхазии.

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. На цифровой елке международного агентства и радио Sputnik в московском ГУМе начался день новогодних традиций Абхазии.

Когда в традиционной культуре абхазов принято отмечать Новый год? Как переводится абхазское название Нового года? Можно ли увидеть в Абхазии снег зимой? Какие блюда украшают абхазский новогодний стол? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на бегущей строке арт-елки в ГУМе. 

Трансляция на необычной елке новогодних новостей стран вещания международного агентства и радио Sputnik началась 17 декабря. 

В 2019 году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника. 

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik на 1-й линии универмага – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.

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