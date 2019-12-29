День абхазских новогодних традиций проходит на цифровой елке Sputnik в ГУМе

СУХУМ, 29 дек – Sputnik. На цифровой елке международного агентства и радио Sputnik в московском ГУМе начался день новогодних традиций Абхазии.
Когда в традиционной культуре абхазов принято отмечать Новый год? Как переводится абхазское название Нового года? Можно ли увидеть в Абхазии снег зимой? Какие блюда украшают абхазский новогодний стол? Ответы на все эти вопросы можно прочитать на бегущей строке арт-елки в ГУМе.
Трансляция на необычной елке новогодних новостей стран вещания международного агентства и радио Sputnik началась 17 декабря.
В 2019 году Sputnik отмечает свое пятилетие, и елка стала подарком москвичам и гостям столицы от именинника.
Уникальный инновационный арт-объект Sputnik на 1-й линии универмага – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут по 19 января. МИА "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка, проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади" и ГУМ-Ярмарки.
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