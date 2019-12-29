19:26 29 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.03
  • EUR69.03
Поиск

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии-2019 (289)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102885/05/1028850574.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191229/1029118120/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-30-dekabrya.html

В понедельник 30 декабря в республике средняя дневная температура опустится до +14°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, к  вечеру из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный слабый дождь. В горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +12°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (289)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Стильно, красиво, креативно: календарь Роскосмоса в стиле "пин-ап"
Все сам: как сделать новогодний венок
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться