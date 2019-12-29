Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 30 декабря

В понедельник 30 декабря в республике средняя дневная температура опустится до +14°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. В понедельник в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем преимущественно без осадков, к вечеру из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, местами возможен кратковременный слабый дождь. В горах – снег, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление – нестабильное.

Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +9°С до +14°С.

Температура морской воды +12°С.

Относительная влажность воздуха 60-90%.