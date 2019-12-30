Дед Мороз поздравит около 200 семей военнослужащих российской базы в Абхазии

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Дед Мороз и Снегурочка посетят семьи военнослужащих российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Главные персонажи Нового года поздравят с праздником около 200 семей военнослужащих.
Также в праздничные дни будут проведены около десяти мероприятий: концерты, утренники, новогодние елки и сказочные представления для детей.
Отмечается, что для военнослужащих по призыву будут организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы и просмотр кино.
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