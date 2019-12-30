Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 декабря

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточная периферия антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман. В предгорьях и горах к вечеру - снег, возможно, с дождем, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление в норме, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное.
Относительная влажность воздуха 60-90%.