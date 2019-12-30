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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 31 декабря

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20191230/1029124403/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-31-dekabrya.html

Во вторник 31 декабря в республике средняя дневная температура опустится до +13°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Во вторник погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать восточная периферия антициклона с запада. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами возможен туман. В предгорьях и горах к вечеру - снег, возможно, с дождем, сообщает Государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление в норме, будет понижаться.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +8°С до +13°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.



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