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Прокуратура г. Сухум.

Назначен прокурор города Сухум

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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С февраля 2016 года должность прокурора города Сухум занимал Руслан Тыркба, избранный 26 декабря Парламентом Абхазии заместителем Генпрокурора республики.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба назначил на должность прокурора города Сухум Алхаса Агумава и на должность его заместителя Алиаса Трапш. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

© Sputnik
Руслан Тыркба избран заместителем генпрокурора Абхазии

Соответствующие указы были подписаны генпрокурором 27 декабря.

Алхас Агумава родился в 1983 году в городе Москва. В 2001 году окончил сухумскую 14 среднюю школу, в том же году поступил и в 2006 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности "юриспруденция".

В органах прокуратуры работает с мая 2009 года на должностях от старшего следователя до помощника прокурора города Сухум.

В феврале 2016 приказом Генерального прокурора был назначен на должность заместителя прокурора города Сухум.

Алхас Агумава
Сайт Прокуратуры города Сухум
Алхас Агумава

Алиас Трапш родился 27 сентября 1990 года в городе Гудаута. В 2007 году окончил четвертую Гудаутскую среднюю школу.

В том же году поступил и в 2012 окончил Федеральное государственное казенное Военное образовательное учреждение высшего образования "Военный университет" Министерства обороны Российской Федерации по специальности "юриспруденция".

В органах прокуратуры работает с февраля 2013 года. С 1 июля 2014 года переведен на должность старшего следователя Следственного управления Генеральной прокуратуры. С июля 2018 года назначен на должность прокурора-криминалиста Следственного управления Генпрокуратуры. С августа 2019 года переведен на должность прокурора Следственного управления Генепрокуратуры.

12 декабря депутаты Народного Собрания одобрили тайным голосованием представление президента Абхазии о назначении на должность генпрокурора Адгура Агрба.

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