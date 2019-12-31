Праздник с перчинкой: абхазские блюда к новогоднему столу

Национальные Абхазские блюда – традиционный элемент новогоднего стола. Без острой курочки, ореховых соусов, ачашва и других блюд не обходится ни одно застолье, а уж новогоднее тем более.
Асмат Цвижба, Sputnik.
Абыста
Для абхазов абыста - блюдо, которое заменяет хлеб. Подается оно к праздничному столу в горячем виде. Едят абыста с соусами, сыром и мясом.
Ингредиенты:
- Просеянная кукурузная крупа – 1-2 стакана
- Кукурузная мука мелкого помола – 2-2,5 стакана
- Вода – 4-5 стаканов
Рецепт приготовления:
Кукурузную крупу промыть в проточной воде, залить холодной водой, поставить на умеренный огонь и варить, периодически помешивая, пока крупа не уварится в кашеобразную массу. После заправить кукурузной мукой и тщательно размешать лопаткой. Доварить и разложить мамалыгу по тарелкам.
Араших сызбал (ореховый соус)
Ингредиенты:
- Очищенные грецкие орехи – 200 граммов
- Чеснок – 3-4 дольки
- Смесь сухих пряных трав – 1 чайная ложка
- Аджика – 1 чайная ложка
- Соль, уксус или гранатовый сок – по вкусу
- Рецепт приготовления:
Грецкие орехи и чеснок, пропущенные через мясорубку 2-3 раза, аджику и смесь сухих пряных трав развести 2-2,5 стаканами теплой кипяченой воды или куриным бульоном. Полить ореховым маслом, выжатым из ореховой массы. Подается как второе блюдо.
Ачашв (пирог с сыром)
Ингредиенты:
Тесто:
- Пшеничная мука – 500 граммов
- Квашеное молоко – 1 стакан
- Сметана – 0,5 стакана
- Сода – 1 чайная ложка
- Сливочное масло – 100 граммов
- Яйца – 2 штуки
- Соль – по вкусу
Начинка:
- Кисломолочный сыр – 600-650 граммов
- Масло – 100 граммов
- Яйца – 1 штука
Рецепт приготовления:
Пшеничную муку просеять, влить туда подогретое квашеное молоко со сметаной, добавить один желток, взбитый белок, размягченное масло и замесить тесто. Тесто накрыть полотенцем и поставить в тепло на 3-4 часа. Готовое тесто раскатать, положить начинку, края лепешки, стянуть к середине и защепить. Ачашв уложить на теплую сковороду, смазанную маслом, разровнять, смазать желтком и выпекать в горячей духовке.
Абырчманчапа (экала с орехом)
Ингредиенты
- Экала – 1 килограмм
- Грецкие орехи – 125 граммов
- Аджика – 1 столовая ложка
- Репчатый лук – 1-2 головки
- Чеснок – 3-4 дольки
- Киндза – 6-8 веточек
- Укроп – 2-3 веточки
- Чабер и базилик – по 2 веточки
- Соль – по вкусу
- Ореховое масло – 1 столовая ложка
Приготовление:
Побеги экалы перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Сваренную экалу остудить, слегка отжать и положить в глубокую миску. Туда же добавить ореховую массу (толченые или пропущенные через мясорубку орехи с аджикой), соль, мелко нарезанные лук и зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть с абыста и ачашв.
Курица по-абхазски
Ингредиенты:
- Курица – 1 тушка
- Аджика – 1 чайная ложка
- Ореховое масло
Приготовление:
Выпотрошенную тушку курицы промыть в холодной проточной воде, варить до готовности. Аджику развести в ореховом масле и смазать куски курицы. Курица получается очень острой и ароматной. Подают ее с абыста или ачашв, а также алычовыми соусами или араших.