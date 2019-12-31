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Абхазский стол

Праздник с перчинкой: абхазские блюда к новогоднему столу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Новый год 2020 (27)
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Sputnik Абхазия знакомит читателей с рецептами традиционных абхазских блюд, которые обязаны быть на новогоднем столе.

Национальные Абхазские блюда – традиционный элемент новогоднего стола. Без острой курочки, ореховых соусов, ачашва и других блюд не обходится ни одно застолье, а уж новогоднее тем более.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Абыста

Для абхазов абыста - блюдо, которое заменяет хлеб. Подается оно к праздничному столу в горячем виде. Едят абыста с соусами, сыром и мясом.

Ингредиенты:

  • Просеянная кукурузная крупа – 1-2 стакана
  • Кукурузная мука мелкого помола – 2-2,5 стакана
  • Вода – 4-5 стаканов
Абхазская кухня
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская кухня

Рецепт приготовления:

Кукурузную крупу промыть в проточной воде, залить холодной водой, поставить на умеренный огонь и варить, периодически помешивая, пока крупа не уварится в кашеобразную массу. После заправить кукурузной мукой и тщательно размешать лопаткой. Доварить и разложить мамалыгу по тарелкам.

Араших сызбал (ореховый соус)

Ингредиенты:

  • Очищенные грецкие орехи – 200 граммов
  • Чеснок – 3-4 дольки
  • Смесь сухих пряных трав – 1 чайная ложка
  • Аджика – 1 чайная ложка
  • Соль, уксус или гранатовый сок – по вкусу
  • Рецепт приготовления:
Арашых сызбал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Арашых сызбал

Грецкие орехи и чеснок, пропущенные через мясорубку 2-3 раза, аджику и смесь сухих пряных трав развести 2-2,5 стаканами теплой кипяченой воды или куриным бульоном. Полить ореховым маслом, выжатым из ореховой массы. Подается как второе блюдо.

Ачашв (пирог с сыром)

Ингредиенты:

Тесто:

  • Пшеничная мука – 500 граммов
  • Квашеное молоко – 1 стакан
  • Сметана – 0,5 стакана
  • Сода – 1 чайная ложка
  • Сливочное масло – 100 граммов
  • Яйца – 2 штуки
  • Соль – по вкусу

Начинка:

  • Кисломолочный сыр – 600-650 граммов
  • Масло – 100 граммов
  • Яйца – 1 штука

Рецепт приготовления:

Абхазская кухня
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская кухня

Пшеничную муку просеять, влить туда подогретое квашеное молоко со сметаной, добавить один желток, взбитый белок, размягченное масло и замесить тесто. Тесто накрыть полотенцем и поставить в тепло на 3-4 часа. Готовое тесто раскатать, положить начинку, края лепешки, стянуть к середине и защепить. Ачашв уложить на теплую сковороду, смазанную маслом, разровнять, смазать желтком и выпекать в горячей духовке.

Абырчманчапа (экала с орехом)

Ингредиенты

  • Экала – 1 килограмм
  • Грецкие орехи – 125 граммов
  • Аджика – 1 столовая ложка
  • Репчатый лук – 1-2 головки
  • Чеснок – 3-4 дольки
  • Киндза – 6-8 веточек
  • Укроп – 2-3 веточки
  • Чабер и базилик – по 2 веточки
  • Соль – по вкусу
  • Ореховое масло – 1 столовая ложка

Приготовление:

Побеги экалы перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Сваренную экалу остудить, слегка отжать и положить в глубокую миску. Туда же добавить ореховую массу (толченые или пропущенные через мясорубку орехи с аджикой), соль, мелко нарезанные лук и зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть с абыста и ачашв.

Курица по-абхазски

Ингредиенты:

  • Курица – 1 тушка
  • Аджика – 1 чайная ложка
  • Ореховое масло

Приготовление:

Абхазская кухня
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазская кухня

Выпотрошенную тушку курицы промыть в холодной проточной воде, варить до готовности. Аджику развести в ореховом масле и смазать куски курицы. Курица получается очень острой и ароматной. Подают ее с абыста или ачашв, а также алычовыми соусами или араших.

Темы:
Новый год 2020 (27)


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