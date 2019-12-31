Праздник с перчинкой: абхазские блюда к новогоднему столу

Sputnik Абхазия знакомит читателей с рецептами традиционных абхазских блюд, которые обязаны быть на новогоднем столе.

Национальные Абхазские блюда – традиционный элемент новогоднего стола. Без острой курочки, ореховых соусов, ачашва и других блюд не обходится ни одно застолье, а уж новогоднее тем более.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Абыста



Для абхазов абыста - блюдо, которое заменяет хлеб. Подается оно к праздничному столу в горячем виде. Едят абыста с соусами, сыром и мясом.

Ингредиенты:

Просеянная кукурузная крупа – 1-2 стакана

Кукурузная мука мелкого помола – 2-2,5 стакана

Вода – 4-5 стаканов

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Рецепт приготовления:

Кукурузную крупу промыть в проточной воде, залить холодной водой, поставить на умеренный огонь и варить, периодически помешивая, пока крупа не уварится в кашеобразную массу. После заправить кукурузной мукой и тщательно размешать лопаткой. Доварить и разложить мамалыгу по тарелкам.

Араших сызбал (ореховый соус)

Ингредиенты:

Очищенные грецкие орехи – 200 граммов

Чеснок – 3-4 дольки

Смесь сухих пряных трав – 1 чайная ложка

Аджика – 1 чайная ложка

Соль, уксус или гранатовый сок – по вкусу

Рецепт приготовления:

© Sputnik / Томас Тхайцук Арашых сызбал

Грецкие орехи и чеснок, пропущенные через мясорубку 2-3 раза, аджику и смесь сухих пряных трав развести 2-2,5 стаканами теплой кипяченой воды или куриным бульоном. Полить ореховым маслом, выжатым из ореховой массы. Подается как второе блюдо.

Ачашв (пирог с сыром)

Ингредиенты:

Тесто:

Пшеничная мука – 500 граммов

Квашеное молоко – 1 стакан

Сметана – 0,5 стакана

Сода – 1 чайная ложка

Сливочное масло – 100 граммов

Яйца – 2 штуки

Соль – по вкусу

Начинка:

Кисломолочный сыр – 600-650 граммов

Масло – 100 граммов

Яйца – 1 штука

Рецепт приготовления:

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Пшеничную муку просеять, влить туда подогретое квашеное молоко со сметаной, добавить один желток, взбитый белок, размягченное масло и замесить тесто. Тесто накрыть полотенцем и поставить в тепло на 3-4 часа. Готовое тесто раскатать, положить начинку, края лепешки, стянуть к середине и защепить. Ачашв уложить на теплую сковороду, смазанную маслом, разровнять, смазать желтком и выпекать в горячей духовке.

Абырчманчапа (экала с орехом)

Ингредиенты

Экала – 1 килограмм

Грецкие орехи – 125 граммов

Аджика – 1 столовая ложка

Репчатый лук – 1-2 головки

Чеснок – 3-4 дольки

Киндза – 6-8 веточек

Укроп – 2-3 веточки

Чабер и базилик – по 2 веточки

Соль – по вкусу

Ореховое масло – 1 столовая ложка

Приготовление:

Побеги экалы перебрать, промыть, залить холодной водой и варить на медленном огне до готовности. Сваренную экалу остудить, слегка отжать и положить в глубокую миску. Туда же добавить ореховую массу (толченые или пропущенные через мясорубку орехи с аджикой), соль, мелко нарезанные лук и зелень. Все тщательно перемешать. Можно есть с абыста и ачашв.

Курица по-абхазски

Ингредиенты:

Курица – 1 тушка

Аджика – 1 чайная ложка

Ореховое масло

Приготовление:

© Sputnik / Илона Хварцкия Абхазская кухня

Выпотрошенную тушку курицы промыть в холодной проточной воде, варить до готовности. Аджику развести в ореховом масле и смазать куски курицы. Курица получается очень острой и ароматной. Подают ее с абыста или ачашв, а также алычовыми соусами или араших.