Человек дисциплины и компромисса: вспоминая Геннадия Гагулия

СУХУМ,4 янв – Sputnik. Геннадий Гагулия – один из тех людей, кто оставил значимый след в истории абхазского народа, сказал в интервью радио Sputnik общественный и политический деятель Вячеслав Цугба.

"Он был человеком, воспитанным в коммунистическое время, но мыслящим современными категориями. Где бы он ни был, он полностью отдавал себя делу и достигал результатов. Он был человеком самодисциплины, чего и требовал от своих подчиненных", - отметил Цугба.

В 1991 году Геннадий Гагулия возглавил Государственный комитет по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. После развала СССР, с 1992 по 1995 годы, он был заместителем председателя Совета Министров Абхазии. По словам Цугба, Гагулия был крупной фигурой в политической жизни Абхазии в предвоенный, военный и послевоенный периоды.

"Геннадий Леонидович – это отдельная страница современной истории Абхазии. Он сделал много для победы нашей страны, обеспечил фронт и тыл продуктами питания", - добавил он.

Цугба отметил, что Гагулия был очень коммуникабельным человеком, умевшим найти компромисс в каждом вопросе.

"Во время блокады Абхазии, когда официальным российским лицам было запрещено с нами общаться, он умел находить пути для встреч с высшими деятелями – он встречался с Путиным, он встречался с Большаковым, Черномырдиным. Даже работая в советское время, Геннадий Гагулия мыслил не совсем стандартно для того времени, он искал новые пути – пути нынешних рыночных отношений, когда еще не было международных контактов", - добавил он.

Геннадий Гагулия трижды занимал пост премьер-министра Абхазии. Впервые на эту должность он был назначен в 1995 году и проработал два года. Затем, правительство страны он возглавлял с 2002 по 2003 годы. В апреле 2018 года он снова был назначен главой Кабинета Министров Абхазии.

"Его первое и второе премьерство пришлось на время, когда речь шла о выживании. Он сумел сделать, чтобы Абхазия в сложный блокадный период выжила. А в нынешний его приход возлагали на него большие надежды. Полагали, что наши экономические дела развернутся резко в лучшую сторону. Он начал активно работать над этим вопросом, но судьба не дала ему этого права", - отметил Цугба.

В 2002 году Геннадий Гагулия создал Торгово-промышленную палату Абхазии. По словам государственного деятеля и друга детства Геннадия Гагулия Леонида Лолуа, он был очень предан своему делу и требователен к подчиненным.

"Я считаю его одним из передовых чиновников нового времени независимой Абхазии. Мне как-то пришлось с ним выехать в Иорданию и ходить на приемы. С каким уважением его встречало руководство страны. И он делал все, чтобы везде достойно представлять нашу республику", - сказал Лолуа.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось 8 сентября близ поста Мюссера Гудаутского района. Геннадий Леонидович ехал из аэропорта города Сочи. Глава правительства был в составе абхазской делегации, находившейся с официальным визитом в Сирии.

Геннадия Гагулия похоронили на родовом кладбище в селе Лыхны Гудаутского района.

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