Патриот, политик и дипломат: вспоминая Анри Джергения

Известный общественный и политический деятель Абхазии Анри Джергения умер на 79-м году жизни в воскресенье 5 января.

Коллеги и товарищи Анри Джергения поделились воспоминаниями о том, каким был он в работе и жизни, какой вклад внес в переговорный процесс между Абхазией и Грузией и какое громкое дело было раскрыто благодаря ему.

Бадри Есиава, Sputnik

Анри Джергения внес существенный вклад в переговорный процесс политического урегулирования между Абхазией и Грузией, рассказал экс-министр иностранных дел республики Сократ Джинджолия.

"Он был очень полезным человеком в этом переговорном процессе, поскольку он был грамотным юристом. Работа над документами, которые мы подписывали, практически осуществлялась им с абхазской стороны. Он возглавлял экспертную группу и участвовал в подготовке этих документов", - отметил Джинджолия.

Джинджолия добавил, что они вместе ездили на все переговоры с оппонентами и отстаивали интересы Абхазии на международных площадках, организованных ООН. Первый президент Абахазии Владислав Ардзинба очень доверял Джергения и назначил его личным представителем на всех переговорах, отметил экс-министр иностранных дел.

С 1992 по 2001 годы Анри Джергения занимал должность генерального прокурора Абхазии. В тот период Сократ Джинджолия был спикером Народного Собрания, депутатам которого зачастую приходилось обращаться в Генпрокуратуру.

"Даже сегодня мы наблюдаем, что органы правопорядка не очень справляются, а тогда, после войны, был разгул криминала. Надо отметить, что ему удавалось сдерживать ситуацию. У депутатов возникало много вопросов, и Анри Михайлович выходил, отвечал на них. Он делал все возможное", - сказал Джинджолия.

Образованный правовед, политик и дипломат, таким запомнила Анри Джергения председатель Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба.

"Он был большим патриотом Абхазии, который сыграл очень важную роль, особенно в период войны, когда мы все были очень сплочены и одинаково видели наше будущее. Анри Михайлович всегда был рядом с нами. Он очень грамотно выступал перед представителями международных организаций по поводу нарушений международного права, которые совершали грузинские агрессоры", - подчеркнула она.

Одной из заслуг Джергения Акаба назвала то, что благодаря его работе на посту генпрокурора страны удалось задержать и наказать убийц выдающегося абхазского историка Юрия Воронова. Вне работы она вспоминает Джергения как человека сильного и жесткого, умевшего отстаивать свои взгляды.

Утрата для всей страны

Политический и общественный деятель, экс-спикер Парламента Абхазии Нугзар Ашуба отметил, что Анри Джергения был выдающимся представителем абхазского народа.

"Я его знал еще с советских времен, когда он занимал должность заместителя председателя Верховного суда, но более ярко он себя проявил во время войны с Грузией. Будучи советником Владислава Ардзинба, Анри Михайлович не только в качестве юриста, но и в качестве патриота страны и абхазского мужчины проводил свою работу", - сказал Ашуба.

Ни один государственный документ в ту пору не принимался без согласования с Анри Джергения. Он приложил усилия в составлении и принятии текста Конституции Абхазии, добавил он.

Ашуба признался, что в последний раз ему довелось встретиться с Джергения около месяца назад. Несмотря на то, что он уже был нездоров, Анри Джергения продолжал думать и переживать за исполнение тех или иных законов в стране.

"Знаю лично не многих таких политиков, как Анри Михайлович. Его смерть – это большая потеря для всего абхазского народа и государства", - с сожалением отметил Ашуба.

Анри Джергения родился 8 августа 1941 года в блокадном Ленинграде. В 1943 году, после гибели отца на фронте Великой Отечественной войны, переехал с матерью в Абхазию. Окончив юридический факультет, работал следователем в МВД Абхазии.

За свою долгую политическую карьеру Джергения занимал должности в том числе председателя Народного суда, был членом Верховного суда, советником и представителем президента Абхазии Владислава Ардзинба. С 1992 по 2001 годы работал генеральным прокурором страны. С 2001 по 2002 годы – премьер-министр Абхазии.

Читайте также: