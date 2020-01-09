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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 10 января

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2019 (290)
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Sputnik Абхазия
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В пятницу 10 января в республике средняя дневная температура опустится до +8°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. В пятницу на Черноморском побережье Абхазии ожидается облачная погода, временами слабый дождь. В предгорьях и горах - снег с дождем, снег, сообщает государственное управление Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +5°С до +10°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное и значительное.

Относительная влажность воздуха 60-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2019 (290)
Теги:
погода в Абхазии


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