Депутаты Парламента отправились на встречу с Раулем Хаджимба

В акции протеста в центре Сухума в четверг днем участвовало около тысячи человек. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Инал Тарба, Дмитрий Гунба и Алхас Джинджолия отправились к главе государства Раулю Хаджимба на государственную дачу, чтобы обсудить сложившуюся политическую ситуацию в стране.

На данный момент ситуация у здания Администрации президента, где в четверг прошла масштабная акция протеста, спокойная. Однако сторонники оппозиции, которые проникли внутрь здания, не собираются его покидать, передает корреспондент Sputnik Абхазия.

В связи с протестами в Сухуме президент Рауль Хаджимба провел в четверг заседание Совета безопасности республики.

Парламентарии также собрались, чтобы обсудить ситуацию в стране, в ходе заседания спикеру Парламента Валерию Кварчия стало плохо, его увезли на "скорой". Позже главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия в разговоре с корреспондентом Sputnik Абхазия охарактеризовал состояние спикера Парламента Валерия Кварчия как "нормальное". Гургулия отказался комментировать, по какой причине спикер попал в ЦРБ.

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