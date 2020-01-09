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Депутаты Парламента отправились на встречу с Раулем Хаджимба

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
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Sputnik Абхазия
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В акции протеста в центре Сухума в четверг днем участвовало около тысячи человек. Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Депутаты Парламента Абхазии Леонид Чамагуа, Илья Гуния, Инал Тарба, Дмитрий Гунба и Алхас Джинджолия отправились к главе государства Раулю Хаджимба на государственную дачу, чтобы обсудить  сложившуюся политическую ситуацию в стране.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Хаджимба: при необходимости в стране будет введено чрезвычайное положение

На данный момент ситуация у здания Администрации президента, где в четверг прошла масштабная акция протеста, спокойная. Однако сторонники оппозиции, которые проникли внутрь здания, не собираются его покидать, передает корреспондент Sputnik Абхазия.  

В связи с протестами в Сухуме президент Рауль Хаджимба провел в четверг заседание Совета безопасности республики.

Парламентарии также собрались, чтобы обсудить ситуацию в стране, в ходе заседания спикеру Парламента Валерию Кварчия стало плохо, его увезли на "скорой". Позже главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия в разговоре с корреспондентом Sputnik Абхазия охарактеризовал состояние спикера Парламента Валерия Кварчия как "нормальное". Гургулия отказался комментировать, по какой причине спикер попал в ЦРБ.

Подробнее об акции протеста в Сухуме читайте в текстовой трансляции Sputnik>>

 

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (21)
Теги:
Рауль Хаджимба


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