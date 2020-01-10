МИД России рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии

В столице Абхазии второй день продолжается акция протеста, участники которой захватили здание администрации президента и требуют отставки Рауля Хаджимба.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Российский МИД прокомментировал ситуацию в Сухуме, где второй день продолжается акция протеста. Происходящее во внешнеполитическом ведомстве назвали внутренним делом Абхазии.

"Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в Абхазии в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Посольство России в Абхазии, в свою очередь, призвало находящихся в Сухуме россиян не ходить в центр города. Обстановку в этой части столицы дипломаты назвали нестабильной.

⚡️Обстановка в центре Сухума у здания Администрации президента по-прежнему остается нестабильной. Противостояние между оппозицией и властью продолжается. Во избежание негативных инцидентов рекомендуем россиянам воздержаться от нахождения в центре столицы. @MID_RF @MID_travel — Посольство России в Абхазии (@RusembApsny) January 10, 2020

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Акции протеста в Сухуме начались накануне днем 9 января. Их участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

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