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Общественная палата Абхазии провела встречи с оппозицией и властью

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В Абхазии
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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)
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Переговорщикам не удалось выработать согласованную повестку дня для начала переговоров между представителями власти и оппозиции.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Члены Общественной палаты Сократ Джинджолия, Альберт Тополян, Леонид Осия и Руслан Хашиг провели консультативные встречи с президентом Абхазии и представителями оппозиции с целью организации диалога между ними. Об этом сообщали в Общественной палате.

Президент Рауль Хаджимба на встрече с представителями Общественной палаты подтвердил, что "ради достижения общенационального согласия и сохранения стабильности в стране готов встретиться с руководством оппозиции и обсуждать все вопросы за столом переговоров".

Как отмечается, лидер оппозиции, депутат Парламента Аслан Бжания заявил, что протестующую готовы к диалогу, несмотря на всю сложность ситуации.

© Sputnik
Что происходит в Сухуме: второй день протестов

Протестный митинг в Сухуме начался днем 9 января на набережной Махаджиров у Абхазского драматического театра. Затем митингующие направились в сторону Администрации президента.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах.

Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Митингующие начали выдвигать требования об отставке президента и назначении новых выборов. Толпа двинулась в сторону Администрации президента, где сотни протестующих взяли здание штурмом, выбив двери и разбив окна первого этажа.

После этого президент Рауль Хаджимба обратился к гражданам Абхазии с призывом сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, пообещав в случае необходимости ввести чрезвычайное положение.

Вечером президент встретился с группой депутатов Парламента, которые передали ему требования митингующих. Затем Парламент собрался на внеочередное заседание и принял проект постановления с предложением президенту о досрочном сложении полномочий. В ответ пресс-служба Хаджимба выступила с заявлением, в котором говорится, что постановление депутатов может только осложнить ситуацию и привести к необратимым последствиям.

Протестующие продолжали удерживать здание Администрации президента всю ночь. Часть из них дежурили до утра на улице. Утром митингующие призвали своих единомышленников подтягиваться к месту проведения акции протеста. В настоящее время заблокированы входы в Парламент, Администрацию президента и Кабмин.

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (44)


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