Сторонники Рауля Хаджимба соберутся в Госфилармонии в Сухуме

Третий день у здания Администрации президента Абхазии не расходятся представители оппозиции, которые в результате протестных акций захватили здание в четверг 9 января.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Сторонники президента Абхазии Рауля Хаджимба начали собираться в Государственной филармонии в Сухуме, рассказал корреспонденту Sputnik вице-премьер республики Даур Аршба.

"Вчера мы сказали, что сбор начинается с 11:00 и будет проходить в течение всего дня. Люди уже приходят к Государственной филармонии, будем с ними работать, оперативно информировать о происходящих событиях", - отметил Аршба.

Он добавил, что время начала митинга не назначено, так как в течение дня периодически будут звучать выступления и обращения к собравшимся в поддержку Хаджимба.

Протестные акции сторонников оппозиции начались в Сухуме 9 января. Митингующие захватили здание Администрации президента Абхазии.

Как отмечают организаторы протеста, к митингу в Сухуме привела серия событий, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах. Люди также выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

10 января протестные акции сторонников оппозиции продолжились. Тем временем у здания Кабинета министров собрались сторонники Рауля Хаджимба.

В 15:00 10 января в Верховном суде Абхазии началось слушание кассационной коллегии по жалобе экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

После почти семичасового заседания, кассационная коллегия удовлетворила жалобу Квициниа и постановил назначить повторные президентские выборы в установленные Конституцией Абхазии сроки. Согласно закону решение кассационной инстанции вступает в силу сразу же после его оглашения.

По словам представителя ответчика ЦИК в суде Гиви Габния, новые выборы президента Абхазии должны пройти в течение двух-трех месяцев.

До проведения очередных выборов и вступления нового избранного президента в должность, исполняющим обязанности главы государства, согласно закону, остается Рауль Хаджимба.

Однако оппозиция продолжает митинг у здания Администрации и настаивает на том, чтобы Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия.

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