ЦИК официально не объявлял дату новых выборов президента

Заседание Центральной избирательной комиссии Абхазии по вопросу о назначении даты выборов президента проходит в воскресенье 12 января.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия заявил журналистам, что заседание членов ЦИК продолжается, обсуждаются дата выборов главы государства и технические моменты этого вопроса.

Официального заявления о конкретной дате выборов Гогия не сделал, передает корреспондент Sputnik из ЦИКа.

Аслан Бжания ранее заявил собравшимся у Администрации президента, что Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату повторных президентских выборов на 21 марта.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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