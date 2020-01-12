ЦИК официально не объявлял дату новых выборов президента

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия заявил журналистам, что заседание членов ЦИК продолжается, обсуждаются дата выборов главы государства и технические моменты этого вопроса.
Официального заявления о конкретной дате выборов Гогия не сделал, передает корреспондент Sputnik из ЦИКа.
В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.
Хаджимба намерен обжаловать решение кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.
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