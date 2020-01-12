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Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба

Хаджимба обжалует решение ЦИК о назначении повторных выборов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (72)
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Центризбирком Абхазии объявил 22 марта 2020 года днем выборов главы государства на брифинге в воскресенье 12 января.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Пресс-служба президента Абхазии распространила заявление, в котором подчеркивается, что решение ЦИКа о проведении 22 марта 2020 года повторных выборов главы государства было принято на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Абхазии.

"Решение о проведении повторных выборов президента Республики Абхазия, принятое в развитие незаконного вердикта Кассационной коллегии, отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране", - говорится в заявлении.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что Верховный суд Абхазия принимал решение "на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей".

© Sputnik
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

"Заявляем, что не согласны с данным решением и будем его обжаловать в установленном законом порядке", - сказано в заявлении.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

Хаджимба намерен обжаловать решение Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда.

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Теги:
выборы президента Абхазии, Рауль Хаджимба, Сухум, Абхазия


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