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Валерий Кварчия

Валерий Кварчия: примерно знаем, кто будет исполнять обязанности президента

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (85)
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Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четерехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

СУХУМ,12 янв - Sputnik. Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия в разговоре с корреспондентом Sputnik заявил, что примерно известно, кто будет исполнять обязанности президента до повторных выборов главы государства.

"Примерно мы знаем, кто будет исполнять обязанности президента, но еще точно не решено. Все будет в рамках закона", - сказал спикер Парламента.

Кварчия также отметил, что завтра, 13 января, в Парламенте встретятся депутаты Народного Собрания, чтобы решить, кто будет исполнять обязанности главы государства до избрания нового президента.

© Sputnik
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц в свою очередь рассказал Sputnik, что премьер-министр Валерий Бганба будет исполняющим обязанности президента до избрания нового главы государства и его вступления в должность.

Барциц отметил, что сам он не может исполнять обязанности президента, так как его выбирали в тандеме с Раулем Хаджимба. А по решению кассационной коллегии Верховного суда, выборы главы государства признаны не состоявшимися. И в таком случае, согласно Конституции Абхазии, исполняющим обязанности президента будет Бганба.

Президент написал заявление об уходе, но отставку главы государства еще должен утвердить Парламент, отметил в свою очередь премьер-министр Валерий Бганба.

"И только после этого можно говорить об исполняющем обязанности. Завтра сессия Парламента", – сказал Бганба.

На вопрос готов ли он принять эти полномочия в случае утверждения Парламентом отставки президента, Бганба ответил: "Вот тогда и подумаю".

Согласно Конституции Абхазии, если премьер-министр отказывается исполнять обязанности президента, то эти полномочия переходят спикеру Парламента.

© Sputnik
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Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия. Пока неизвестно, когда митингующие освободят Администрацию президента, по-прежнему у здания и внутри него многолюдно.

Часть протестующих, уже четыре дня удерживающих здание Администрации президента, ранее переместилась к госдаче, где находится президент Рауль Хаджимба. Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

Ранее сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

© Sputnik
Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января
Бжания рассказал, что он потребовал у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (85)
Теги:
выборы президента Абхазии, Валерий Кварчия, Абхазия


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