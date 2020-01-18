Православные Абхазии отметят Крещенский сочельник и Крещение Господне

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Крещение Господне - всенародный праздник, который отмечают многие жители Абхазии, сказал в интервью Sputnik, настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста игумен Игнатий (Киут).
"Весь январь изобилует праздниками, сейчас мы духовно готовимся к великому празднику Крещения. Господь, приняв крещение, показал нам пример, он не нуждался в духовном очищении, но он показал нам пример того, что через крещение мы соединяемся с богом. Богослужения в сочельник начинаются вечером 17 января", - отметил отец Игнатий.
Крещенский сочельник, или "навечерие Богоявления", готовит верующих к одному из 12-ти главных церковных праздников и является днем строгого поста. 18 января православные не вкушают ничего, и только вечером они могут отведать какие-то сушенные зерна, бобы, весь день они стараются провести в глубокой молитве, подчеркнул игумен.
На Руси в этот день традиционно готовили и ели "сочиво" - пищу из вареной пшеницы с медом и изюмом, сейчас обычно заменяемую рисом. Отсюда и название "сочельник" (или "сочевник").
В Сочельник и на само Крещение Господне верующие посещают богослужения в храмах Абхазии.
"17 января по каманской традиции мы начинаем богослужения, затем они продолжатся 18 января утром, потом служба вечером и уже ночью совершаем водосвятный молебен. На молебен стекается много людей со всей Абхазии, с юга России приезжают", - сказал отец Игнатий.
На праздник разжигают костры, для того чтобы люди после крещенского купания пошли согреться, подчеркнул он.
"Водоосвещение мы проводим и 18 января утром, и 19 утром, когда у нас проходит литургия. После литургии также совершается водосвятный молебен, которая называется великая агиасма", - заметил отец Игнатий.
По словам отца, в прошлом году Каманский монастырь посетило около 30 тысяч человек. После ритуала священник кропит всех святой водой.
"Святая вода имеет большую силу, многие люди ею исцеляются, у нас было много случаев, когда в каманском источнике люди исцелялись", - отметил он.
Те верующие, которые не могут быть в монастыре в этот праздник, могут встретить Крещение дома в молитвах. Омыться при этом они могут в воде, не находясь в храме, так как на Крещение вся вода святая, подчеркнул отец Игнатий.
Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.
В сам праздник Крещения 19 января верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. В момент, когда Спаситель выходил из воды, миру, согласно учению Церкви, была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын, Бог-Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Раньше Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, и дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками" - святыми днями.
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