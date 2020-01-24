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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (301)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200124/1029306004/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +10°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В выходные дни 25 и 26 января погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы. 

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2-8 метров в секунду, местами с порывами  до 9 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью  -2°С +3°С,  днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (301)


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