Прогноз погоды в Абхазии на выходные

Средняя дневная температура воздуха в выходные дни в Абхазии составит не выше +10°С, сообщают абхазские синоптики.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. В выходные дни 25 и 26 января погоду на Черноморском побережье Абхазии будет формировать антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами возможен туман, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление высокое.

Ветер слабый и умеренный, 2-8 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -2°С +3°С, днем +5°С +10°С.

Температура морской воды +10°С.

Волнение морской воды значительное и умеренное, 2-4 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.