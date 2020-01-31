Издержки протеста: деньги на ремонт правительственных зданий выделят из резерва Кабмина

В результате протестных акций, которые прошли у Администрации президента с 9 по 12 января 2020 года, комплексу правительственных зданий был нанесен ущерб.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Более пяти миллионов рублей выделят на оснащение и ремонт комплекса правительственных зданий, пострадавших в январе 2020 года в результате протестных акций в Сухуме.

"Данный проект предусматривает финансирование мероприятий на компенсацию имущественного ущерба в результате событий, имевших место 9-11 января 2020 года, в сумме пять миллионов рублей", - сказал руководитель аппарата правительства Давид Сангулия на заседании Кабмина в пятницу 31 января.

Он уточнил, что из этой суммы три миллиона 356 тысяч рублей потратят на реставрацию и замену дверей в комплексе правительственных зданий, на ремонт оконных проемов выделят 111 тысяч рублей, компьютеры обойдутся в один миллион 808 тысяч рублей. Помимо этого, деньги выделят на приобретение мебели и стройматериалов.

"Пока речь идет о покупке мебели для аппарата правительства, так как в Администрации президента еще инвентаризация не окончена. Компьютеры на сумму один миллион 808 тысяч рублей – это не вся техника, которая понадобится. В основном компьютеры предназначены для Администрации президента – около 12, Совету безопасности – четыре", - уточнил Сангулия.

Три компьютера заменят в аппарате правительства Абхазии. В эти расходы не входит возмещение ущерба Народному Собранию, так как оно обладает собственным бюджетом.

9 января 2020 года в Сухуме началась акция протеста. Участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре прошлого года, в том числе собравшихся, по их словам, возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

Одновременно со сбором участников акции проходило заседание суда по иску экс-кандидата в президенты страны Алхаса Квициниа, оспаривающего решение о признании действительными результаты прошедших в стране президентских выборов.

Протесты переросли в беспорядки, в результате которых митингующие разбили входные двери, окна и вошли внутрь здания Администрации президента.

Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. Первыми, кто выразил намерение баллотироваться, был экс-министр внутренних дел Леонид Дзяпшба и депутат Парламента, лидер Блока оппозиционных сил Алсан Бжания.

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