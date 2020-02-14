Хоровая опера для Сочи: Абхазская капелла готовится к фестивалю Башмета

Абхазская капелла выступит на Зимнем международном фестивале в Сочи с хоровой оперой "Сказ о Борисе и Глебе" в понедельник 17 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазская хоровая капелла готовится к Зимнему международному фестивалю в Сочи, об этом рассказал главный хормейстер оперы, худрук камерного хора Тульского государственного хора Александр Соловьев.

Соловьев уже третий день проводит репетиции с Абхазской государственной хоровой капеллой. На фестивале творческий коллектив будет исполнять хоровую оперу "Сказ о Борисе и Глебе", в которой также участвуют Камерный хор Московской консерватории, Тульский государственный хор и Муниципальный камерный хор Нижнего Новгорода. По словам Александра Соловьева, основной персонаж оперы – хор.

"В опере "Сказ о Борисе и Глебе" участвуют свыше 150 музыкантов. И основной персонаж этой оперы – хор. Это сложная партитура , это современная музыка, требующая определенного уровня исполнительского мастерства. Я уже провожу третью репетицию с капеллой для того, чтобы привести музыкантов к единому знаменателю, к тому, что уже было сделано в Москве на сводных репетициях. Есть ощущение, что капелла органично вольется в общий состав исполнителей", – отметил он.

По словам дирижера, Народного артиста Абхазии Нодара Чанба, участие хоровой капеллы в мировой премьере – исторический момент и преодоление определенного рубежа для творческого коллектива.

"За музыку такого масштаба не каждый хор берется. Я очень рад, что наша капелла отнеслась так ответственно, творчески. Очень большую работу провела Нора Миродовна Аджинджал. Это не просто опера, а хоровая опера. В этом отличие жанра, который будет исполняться. Тем более что это мировая премьера. Наша капелла участвует наряду с очень известными хорами России", – подчеркнул Нодар Чанба.

XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета пройдет с 12 по 23 февраля. Хоровая капелла Абхазии будет выступать в концертном зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской 17 февраля.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи за 13 лет с момента создания стал одним из главных культурных событий зимы в России. На него съезжаются мировые звезды, многочисленные туристы и пресса. Мероприятие формирует тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

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