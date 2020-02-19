Вопреки воле народа: как ССР Абхазия стала автономией в составе Грузии

19 февраля 1931 года на VI Всегрузинском съезде Советов было принято постановление о преобразовании "договорной" ССР Абхазия в автономную республику в составе Грузинской ССР.

О том, как принималось это решение, как воспринимали вхождение в состав Грузии жители Абхазии и почему у руководства страны не было возможности этому противостоять, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Решение о вхождении Советской Абхазии на правах автономии в состав ГССР было принято на III сессии ЦИКа Абхазии и утверждено всенародно избранным высшим органом власти Абхазского государства - VI съездом Советов Абхазии, состоявшимся 11 февраля 1931 года.

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Как присоединили

Присоединение ССР Абхазия к Грузинской ССР в качестве автономной республики было преподнесено руководством СССР как воля самого абхазского народа.

"11 февраля 1931 года съезд Советов Абхазии принял просьбу о том, чтобы съезд Советов Грузии согласился принять Абхазию в качестве автономии в состав Грузии. То есть это было оформлено как просьба абхазской стороны. Это говорит о том, что к 19 февраля все, что происходило в Абхазии, делалось под диктовку Грузинской ССР", - говорит историк Аслан Авидзба.

Присоединение стало возможным потому, что Грузинскую ССР поддерживала Москва во главе с Иосифом Сталиным, подчеркнул он.

"Ситуация могла ухудшиться, если бы в Абхазии был другой руководитель, а не Нестор Лакоба. Благодаря своим личным контактам с руководителями советского государства, в том числе со Сталиным, он мог решать вопросы. Это относится и к вопросу коллективизации, которая в то время шла практически по всему СССР. В Абхазии она шла другими темпами. Кстати, многие чиновники ставили в вину Лакоба то, что он не разрешал проводить здесь сплошную коллективизацию, он не давал им посадить или наказать многих, кого считали кулаками", - отметил Авидзба.

Историк Гурам Гумба в книге "Форма и сущность национального движения абхазского народа" пишет, что в 1931 году Абхазия насильственно, под давлением Сталина, была включена в состав ГССР на правах автономной республики.

"И, как говорится во всех наших документах, "с этого времени в отношении абхазского народа властями Грузии проводилась политика колониализма и агрессивного национализма, главной целью которой являлась полная ассимиляция абхазов. Одновременно в Абхазию в массовом порядке по специальной программе переселялись грузины, что привело к резкому изменению демографической ситуации", - замечает он.

Гурам Гумба отмечает, что все решения власти Абхазии, в том числе заключение Договорного союза с Грузией (1921 год – ред.), а затем и вхождение в состав последней, принимались вынужденно, под сильным давлением Иосифа Сталина и Тбилиси.

"Фактически у руководства Абхазии не оставалось другого выбора. Да, действительно, это верно. То, что руководители Абхазии не могли самостоятельно принимать решения, в том числе и об устройстве своей страны", - подчеркивает Гумба.

Ученый продолжает, что, начиная с момента установления советской власти в Закавказье в 1921 году с помощью частей Красной Армии и провозглашения Абхазии советской республикой, перед руководством Абхазии со стороны Кавбюро ЦК РКП(б) практически был поставлен ультиматум:

Считать экономически и политически нецелесообразным существование независимой Абхазии.

Предложить товарищу Эшба представить свое окончательное заключение о вхождении Абхазии в состав федерации Грузии на договорных началах или на началах автономной области - в РСФСР.

(Постановление от 16 ноября 1921 года)

В книге "История Абхазии с древнейших времен до наших дней" отмечается, что вопрос о преобразовании Абхазии в автономию рассматривался на VI съезде Советов Абхазии 11 февраля 1931 года, хотя он даже не значился в повестке дня, а затем VI Всегрузинским съездом советов 19 февраля 1931 года было принято постановление о преобразовании "договорной" ССР Абхазии в автономную республику в составе Грузинской ССР (этот статус сохранялся до 21 декабря 1991 года).

"С трибуны съезда Нестор Лакоба заявлял, что вопрос этот решен, но одновременно призвал абхазское крестьянство выступить против такого решения, надеясь этой крайней мерой напугать Кремль и приостановить его реализацию. В Дурипше, Лыхны, Ачандаре, других селах 18–26 февраля 1931 года состоялся многодневный общенациональный сход ("Дурипшский сход") абхазского народа, который высказался против вхождения в Грузию и против колхозов", - отмечается в книге.

Активное участие в этом проекте принимала мать Нестора Лакоба. Лаврентий Берия, возглавлявший закавказских чекистов, прибыл в Гудаутский район с карательным отрядом и артиллерией. В любой момент могло начаться кровопролитие, но в последний момент ситуация была урегулирована.

"Попрание суверенных прав Абхазии, низведение ее статуса до уровня автономии привело к общенародному возмущению на "Дурипшском сходе", который выразил недоверие советской власти и правительству. Вместе с тем, надо отметить тот факт, что благодаря такому непростому и неоднозначному решению в Абхазии, по сути, не была проведена коллективизация в ее жестких формах", - говорится в издании.

О "Дурипшском сходе"

Историк Аслан Авидзба отмечает, что решение о проведении "Дурипшского схода" было принято 14 февраля 1931 года, то есть спустя два дня с момента VI съезда Советов Абхазии, на котором было сделано обращение о принятии республики в состав Грузии.

"Была создана инициативная группа о созыве "Дурипшского схода" и была намечена дата 18 февраля, то есть за день до Всегрузинского съезда Советов где должно было быть принято решение о вхождении Абхазии в состав Грузии. 18 февраля собрался сход в Дурипше. Что интересно, даже в секретных документах нигде не афишируется вопрос о вхождении Абхазской ССР в состав Грузии как автономии", - подчеркнул Авидзба.

Во второй день "Дурипшского схода" 19 февраля, когда в Грузии принималось решение о вхождении Абхазской ССР в состав Грузии, ситуация на сходе осложняется.

"В этот день на сход приехали представители правительства Абхазии, которых не приняли. Участники схода принимают решение о создании вооруженного отряда, который нужен был для того, чтобы сохранять порядок на сходе и для того, чтобы не допустить ареста участников и организаторов схода", - отметил он.

Затем в Абхазию ввели войска из Грузии, однако стороны сумели найти выход из сложившейся ситуации.

"Дурипшский сход" закончился тем, что Нестор Лакоба уговорил его представителей разойтись, сам взял на себя обязательства рассмотреть поднятые на сходе вопросы. Но так мирно не могло закончиться, было арестовано более 500 участников схода, были перестрелки и погибшие. В некоторых местах, например в селе Джирхуа, когда приходили арестовывать людей, они оказывали сопротивление", - сказал Аслан Авидзба.

При этом, благодаря Нестору Лакоба, удалось избежать массовых расстрелов, заметил он. В советское время причиной "Дурипшского схода" было недовольство абхазских крестьян коллективизацией, однако современная историография отмечает, что он был связан в том числе с политическими вопросами, то есть недовольством людей включением ССР Абхазия в состав Грузии в качестве автономной республики, говорит историк.

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