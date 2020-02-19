За счет крестьянина: Госкомитет по сельскому хозяйству начал подготовку к полевым работам

Начальник отдела механизации Государственного комитета по сельскому хозяйству Мурман Джопуа в инетрвью Sputnik рассказал о готовности к весенне-полевым работам в республике.

СУХУМ, 19 фев – Sputnik. Машинно-тракторные станции республики готовятся к проведению весенне-полевых работ, сказал в интервью Sputnik начальник отдела механизации Государственного комитета по сельскому хозяйству Мурман Джопуа.

Для того, чтобы вспахать один гектар земли, крестьянину нужно будет заплатить около трех тысяч рублей. Из этой суммы машинно-тракторные станции покупают горючее, часть средств уходит на зарплату трактористам, рассказал Джопуа.

Он напомнил, что в каждом районе сформированы машинно-тракторные станции, у которых есть необходимое количество тракторов и оборудования, количество тракторов составляет 138 единиц. Этого количества достаточно, чтобы вспахать земли для всех крестьян, которые должны заранее подать заявку.

"В Гудаутском и Очамчырском районе больше техники, потому что эти районы по территории больше, чем другие. Сейчас идет подготовительная работа, техника, нуждающаяся в ремонте, ремонтируется своими силами, у нас, к сожалению, нет ремонтной базы", - сказал начальник отдела механизации Госкомитета по сельскому хозяйству.

Для того, чтобы вспахать свою землю, крестьянин может обратиться в МТС, которая расположена в его районе, отметил Мурман Джопуа.

"МТС принимает заявки, и в назначенный день трактор отправляется на вспашку, тракторист уже знает объем работ, который нужно выполнить. У нас есть отдаленные села, места, где перемещаться трактору очень сложно, потому что есть склоны, а есть места, где любая техника может вспахать", - проинформировал он.

Мурман Джопуа сообщил, что техники, которая есть в республике, достаточно для того, чтобы вспахать 15 тысяч гектаров земли.

"Мы можем пахать, сеять, бороновать, то есть можем оказать населению все виды услуг", - сказал специалист.

По его словам, в основном вспашка проходит в конце апреля и в мае. Землю лучше вспахивать несколько раз, но большинство населения пашут один раз из-за ограниченных финансовых возможностей.

В 2018 году тогда еще Министерство сельского хозяйства провело акцию по первой бесплатной вспашке земли крестьянам, средств для проведения подобной акции в Госкомитете сейчас нет, пояснил он.