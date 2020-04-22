"Вооружена" и безопасна: как Абхазия подготовилась к борьбе с COVID-19

31 декабря Всемирная организация здравоохранения сообщила о распространении коронавируса в Китае. Вскоре инфекция была обнаружена в других странах. В Абхазии были приняты меры по предупреждению COVID-19. В стране за все время было зафиксировано три случая заболевания.

О том, как предпринятые меры повлияли на эпидемиологическую картину в Абхазии, как власти республики смогли подготовиться к худшему сценарию развития событий и почему пока "рановато расслабляться", рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Меры и плоды

В Абхазии уже в конце марта были предприняты меры для предотвращения проникновения и распространения коронавирусной инфекции. Был создан Координационный оперативный штаб, издан ряд распоряжений, введены ограничительные меры, введен режим чрезвычайного положения, в двух районах вводился также комендантский час.

Все это дало свои положительные плоды, считает министр здравоохранения Тамаз Цахнакия.

"Мы считаем, что эти меры дали свои результаты. Закрытие границ максимальнейшим образом ограничило доступ на территорию Абхазии граждан, которые могли быть потенциальным источником коронавируса. В конце февраля - начале марта огромное количество россиян ринулись в Абхазию, потому что здесь в эпидемиологическом плане ситуация была благополучная. Это не могло нас не тревожить. Граница была закрыта, введен строгий карантин", - напомнил Цахнакия.

На начальном этапе, как признался министр, были сложности в реализации карантинных мер, многие из них были для республики новыми. Не просто было вводить режим чрезвычайного положения и добиться самоизоляции населения.

За все это время в Абхазии были зарегистрированы всего три случая коронавируса. Первый заболевший приехал в республику из Москвы, от него заразились два остальных пациента. Один из заболевших уже выздоровел и его выписали из больницы.

Цахнакия также рассказал и о судьбе уроженки Галского района Нино Хецуриани, которая была госпитализирована с коронавирусом в больницу Зугдиди, а до этого транзитом побывала в Абхазии.

Хецуриани вылечилась от вируса. У родственников, с которыми она контактировала в Абхазии, инфекции не обнаружено.

Ограничительные меры были ослаблены уже 20 апреля, а режим чрезвычайного положения в республике снят. Во всех районах по особому графику была разрешена торговля на рынках. Население даже подзабыло об ограничительных мерах. Однако, по словам Цахнакия, "расслабляться еще рановато".

"То, что у нас зарегистрировали три случая, это не говорит о том, что нужно расслабляться. Мы должны следовать всем мерам, которые были приняты. Мы специально создали условия для изоляции наших служащих в том числе медицинских. Здесь надо быть очень аккуратным. Пик в России еще не пройден. Если мы расслабимся, не принимая меры профилактики, мы рискуем получить большее число заражений инфекцией. Я не хочу пугать, стращать кого-то, но риски существуют. Относиться к этому несерьезно мы не можем. Обращаясь к гражданам, прошу соблюдать самоизоляцию, носить маски, перчатки, избегать массовых мероприятий, исключать контакты с людьми", - призвал Цахнакия.

Во всеоружии

В течение месяца в Абхазии не только предпринимали ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции, но также готовились к борьбе с невидимым врагом.

Для лечения пациентов с COVID-19 выделили три центра по всей республике.

Главным учреждением в Абхазии для борьбы с коронавирусом стал Гудаутский госпиталь, где оказывается специализированная помощь. Именно здесь проходят лечение заразившиеся вирусом, один из них уже выписан.

Инфекционный корпус районной больницы, по словам министра здравоохранения, соответствует всем международным стандартам. Сейчас он рассчитан на 35 пациентов, всего здесь возможно разместить до 70 коек.

"Мы там организовали отделение интенсивной терапии и реанимации. Отделение рассчитано на 35 коек. Обеспечено аппаратами ИВЛ. Их приобрели за счет собранных средств движением бизнесменов "Мы - Вместе". Я должен сказать, что по состоянию на 18 апреля всего Минздрав получил лекарственных препаратов и оборудования на сумму 44 миллиона 421 тысяча 125 рублей. Кроме того, мы получили несколько партий груза от международных организаций ООН и ВОЗ. Это средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные препараты на сумму чуть больше пяти миллионов", - отчитался Тамаз Цахнакия.

На данный момент ведомство обладает 60 аппаратами искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения тяжелобольных коронавирусом.

Министр подчеркнул, самое главное - это то, что Гудаутская больница полностью оснащена для принятия тяжелых пациентов.

"Мы исходим из международной статистики, в соответствии с которой на 100 тысяч населения предполагается 20 тяжелобольных, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. С учетом нашего населения, мы рассчитываем в районе 40-45 койко-мест в отделении реанимации и 60 аппаратов ИВЛ для тяжелобольных", - отметил он.

Подготовлен и медперсонал. Как отметил Цахнакия, в Абхазию ранее приезжали эксперты ВОЗ, которые провели тренинги для абхазских врачей, обучали диагностике COVID-19, кроме того, абхазские медики проходили курсы в Ставропольском противочумном институте.

Пока больных коронавирусом планируют отправлять в Гудаутскую ЦРБ, где сконцентрированы все силы. В худшем варианте развития ситуации, при увеличении количества больных, будут задействованы и остальные медучреждения республики.

Все противовирусные препараты нового поколения, которые были закуплены для борьбы с коронавирусом, по словам Цахнакия, достаточно эффективные средства, которые применяются для лечения уже вторичных случаев пневмонии, бактериальных пневмоний и так далее.

"У нас их (медикаментов - ред.) на сегодняшний день на 650 пациентов тяжелобольных. Кроме того, учитывая ситуацию, созданы мобилизационные резервы. Это те же расходники, медикаменты, медицинские изделия, которые при необходимости будут направляться в медучреждения. За каждый препарат главврач будет отчитываться. Не надо забывать, что у нас впереди осень-зима. Может быть вспышка того же коронавируса, сезонного или же свиного гриппа. Мы фактически уже готовы к приему больных и в будущем.

На большую часть тех позиций, которые мы получили, было наложено эмбарго на экспорт. Были большие сложности для того, чтобы привезти их и создать существующий сегодня резерв", - сказал он.

В республике делают тесты на коронавирус, однако диагностику проводят не всем желающим - только по определенным показаниям, и только если есть эпидкартина, характерная для коронавируса.

"Если человек находился находился в контакте с инфицированным, либо пациент с нетипичной пневмонией, либо медработник, который находился в контакте с заболевшим. Например, 15 наших медработников, которые на протяжении 14 дней занимались лечением больных, прошли тестирование и отправлены на 14 дней на самоизоляцию. Тесты были взяты у жильцов дома, где живут заболевшие, у сотрудников Погрануправления", - пояснил министр здравоохранения.

Пока в Абхазии достаточное количество тестов для выявления коронавируса. По словам министра здравоохранения, к концу месяца будет еще пять тысяч тест-систем.

Прогнозы относительны

Сейчас многие вирусологи во всем мире делают прогнозы, когда новая инфекция может быть побеждена. Однако, по словам Цахнакия, любые прогнозы в случае с новым типом заболевания относительны и не всегда достоверны.

"Медики во всем мире впервые столкнулись с COVID-19. Делаются приблизительные прогнозы. По нашим данным, самый сложный период для Абхазии - весь май. Если мы его пройдем благополучно, то можно избежать той катастрофы, которая наблюдается во всем мире. Пока для Абхазии складывается благополучная ситуация", - отметил он.

Рука на пульсе

По словам министра здравоохранения Тамаза Цахнакия, число пересекающих государственную границу сегодня минимальное. В республику въезжают граждане Абхазии. Контроль ведет МВД. В большей степени, по словам Цахнакия, соблюдается режим самоизоляции. Но есть и нарушители.

Сегодня в республике на самоизоляцию отправляют в сухумскую гостиницу "Айтар", где организованы специальные комнаты.

Журналисты спросили у министра здравоохранения и про инаугурацию президента, не отправят ли после церемонии ее участников на 14-дневный карантин.

Цахнакия ответил, что во-первых, инаугурация - конституционно закрепленная процедура. Во-вторых, помещение, где будет проводиться процесс инаугурации, будет продезинфицировано.

"Тем более там будут предприниматься все меры индивидуальной защиты", - добавил министр.

В Абхазии с 28 марта по 20 апреля действовал режим чрезвычайного положения. Были закрыты обе государственные границы. Был введен запрет на проведение массовых мероприятии, прекратил работу общественный транспорт, были закрыты рынки и магазины, за исключением продуктовых магазинов и аптек. 20 апреля режим ЧП был снят, однако некоторые ограничения по-прежнему действуют.