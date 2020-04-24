В условиях пандемии: мусульмане Абхазии вступили в священный месяц Рамадан

Священный для мусульман всего мира месяц Рамадан в этом году начинается 24 апреля и завершится 23 мая.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Мусульмане всего мира, в том числе Абхазии, вступили в священный месяц Рамадан и, по словам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии, муфтия Тимура Дзыба, в условиях пандемии коронавирусной инфекции необходимо соблюдать не только религиозные предписания, но и медицинские.

"Мы понимаем, все, что происходит сейчас, было предначертано Всевышним еще до того, как это случилось, и поэтому в данном случае нам надо проявлять терпение, уповать на прощение Всевышнего, но при этом соблюдать все необходимые карантинные меры с точки зрения медицины. Сегодня ограничено посещение мусульманских святынь в Мекке и Медине - это две крупные мечети ислама. Исходя из происходящего, мусульманскими учеными было принято такое решение, чтобы не распространять эту заразу среди людей", - рассказал муфтий.

В истории ислама подобная ситуация не новая. По словам Дзыба, примерно то же самое происходило около полутора тысяч лет назад, когда из-за некой заразы верующим запретили прибывать в места, где она была распространена, и покидать их, если люди уже там находились.

Для мусульман всего мира священный месяц Рамадан имеет большое значение. После свидетельства веры и совершения молитвы соблюдение религиозного поста обязательно для тех, кому позволяет здоровье.

"Как и во всем мире, мусульмане Абхазии встречают этот пост. Мы вступили в этот священный месяц с надеждой, с упованием на Всевышнего выполнить одно из религиозных предписаний соблюдения поста", - сказал Дзыба.

В период Рамадана верующий также уделяет больше внимания духовной части жизни, больше совершает дополнительных молитв, читает Коран и больше соблюдает религиозных предписаний, что обогащает духовную жизнь человека, отметил Дзыба. Он также подчеркнул, что все это верующие должны выполнять в течение всего года, но с наступлением поста эти предписания носят особенный характер. Соблюдение этих религиозных норм делает человека сильнее, покорнее перед Богом и терпеливее в жизни.

Ранее 26 марта председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба распорядился сократить количество прихожан в молельных домах страны и проводить разъяснительные работы с прихожанами в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19.