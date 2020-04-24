Прогноз погоды в Абхазии на выходные

В выходные в Абхазии ожидается хорошая погода, лишь временами будет облачно, температура днем не поднимется выше +17 градусов.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье вечером временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 755 миллиметра ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.