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Прогноз погоды в Абхазии на выходные

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200424/1029970990/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vykhodnye.html

В выходные в Абхазии ожидается хорошая погода, лишь временами будет облачно, температура днем не поднимется выше +17 градусов.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. В выходные дни, 25 и 26 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в воскресенье вечером временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 755 миллиметра ртутного столба.

Ветер - 2-7 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)


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