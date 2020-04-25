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Новых случаев нет: еще трех человек проверили на коронавирус в Абхазии

© Sputnik / Павел Кононов
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (386)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200425/1029978757/Novykh-sluchae-net-esche-trekh-chelovek-proverili-na-koronavirus-v-Abkhazii.html

Несмотря на рост числа заболевших во всем мире, в Абхазии обстановка остается стабильной, обе границы республики закрыты для иностранных граждан, въезжающие в республику граждане Абхазии направляются на изоляцию.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в Абхазии прошли еще три человека, ни у кого из них не был подтвержден диагноз "коронавирус", сообщает  оперативный штаб республики по защите населения от коронавируса.

Ранее инфекция была выявлена у трех жителей города Гагра.

Пациентка 1925 года рождения по-прежнему находится в Гудаутской центральной районной больнице, ее состояние расценивается как тяжелое, но стабильное.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Второй пациент выздоровел и уже находится дома.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (386)


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