Новых случаев нет: еще трех человек проверили на коронавирус в Абхазии

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. За прошедшие сутки тестирование на коронавирус в Абхазии прошли еще три человека, ни у кого из них не был подтвержден диагноз "коронавирус", сообщает оперативный штаб республики по защите населения от коронавируса.
Ранее инфекция была выявлена у трех жителей города Гагра.
Пациентка 1925 года рождения по-прежнему находится в Гудаутской центральной районной больнице, ее состояние расценивается как тяжелое, но стабильное.
Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутском госпитале и ожидает выписки в течение нескольких дней.
Второй пациент выздоровел и уже находится дома.
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