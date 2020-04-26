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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200426/1029985737/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-ponedelnik-27-aprelya.html

В понедельник на территории республики будет облачная погода, временами возможен дождь. Днем будет тепло, до +18 градусов.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В понедельник 27 апреля территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.

Переменная облачность, ночью и утром возможен временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С,  днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды + 12°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (374)


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