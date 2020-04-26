Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 27 апреля

В понедельник на территории республики будет облачная погода, временами возможен дождь. Днем будет тепло, до +18 градусов.

СУХУМ, 26 апр - Sputnik. В понедельник 27 апреля территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием области пониженного атмосферного давления.

Переменная облачность, ночью и утром возможен временами дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление - 759 миллиметров ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.

Температура морской воды + 12°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.