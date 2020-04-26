Sputnik недели: инаугурация президента Абхазии и снятие режима ЧП

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания принял присягу, назначил премьер-министром Александра Анкваб, а руководителем своей администрации Алхаса Квициниа, в стране не продлили режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, эти и другие события в нашем обзоре.

На уходящей неделе из больницы выписали первого пациента, у которого обнаружили коронавирус, еще одна пациентка, попавшая в лечебницу с таким же диагнозом 95-летняя жительница республики скончалась 26 апреля.

Sputnik

Про коронавирус

Неделя началась с хорошей новости, первый пациент у которого обнаружили коронавирус был выписан из Гудаутской районной больницы. Он был госпитализирован 6 апреля, спустя два дня у него диагностировали вирус.

Конец недели оказался нерадостным, пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, скончалась утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.

"Врачи делали все необходимое, однако, к сожалению, в силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - сказала главный терапевт Минздрава Абхазии Анжела Арчелия.

Диагноз COVID-19 был поставлен женщине 11 апреля, более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния.

Как рассказала Анжела Арчелия, на момент поступления в Гудаутский госпиталь у 95-летней пациентки была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония вкупе с сопутствующими заболеваниями – ярко выраженная гипертоническая болезнь, хроническая почечная недостаточность.

Режим ЧП снят, рынки заработали

О том, что режим чрезвычайного положения, действовавший в республике до 20 апреля, не продлен, в интервью о Sputnik рассказал координатор Координационного штаба по защите населения от коронавируса Рауль Лолуа.

Лолуа напомнил, что в Гагрском и Галском районе сняли ограничения на въезд и отменили комендантский час с 21 апреля. В случае необходимости режим ограничений будет вводиться в тех районах, где это будет необходимо для недопущения распространения инфекции, отметил Рауль Лолуа.

"Остаются закрытыми школы, детские сады, вузы, места общественного питания – столовые, рестораны, апацхи, кафе. Также закрыты туристические объекты, гостиницы и так далее, граница также закрыта. Есть лица, которые вынуждены переходить границу, к примеру, те, кто лежал в больнице, главы администраций совместно с медиками и участковыми службами обследуют их на предмет симптомов вируса", - сказал Лолуа.

Ситуация в республике остается под контролем, никаких новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено, заметил он.

С 25 марта в Абхазии были введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, с 28 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, который действовал до 20 апреля.

С одобрения санитарных служб было решено, что с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов и отменен комендантский час. С 20 апреля разрешена работа продовольственных рынков, при этом администрации районов будут с согласования СЭС определять график работы рынков.

Инаугурация Аслана Бжания

Безусловно самым важным событием недели стала церемония вступления в должность избранного президента Абхазии Аслана Бжания, которое состоялось 23 апреля.

Мероприятие началось в полдень, на церемонии присутствовали и.о. президента Валерий Бганба, спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, депутаты, судьи Верховного и Конституционного судов, послы России и Южной Осетии в Абхазии Алексей Двинянин и Олег Боциев, глава представительства Приднестровья Гарри Купалба.

О том, что инаугурация избранного президента Абхазии пройдет в узком кругу, было известно заранее. Связано это с опасностью распространения коронавируса. На вступление в должность президента понадобилось всего лишь полчаса.

Как накануне обещал глава Минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия, медики проверяли температуру у всех участников церемонии, только после этого разрешали пройти внутрь конференц-зала президентского дворца.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики. Пусть меня настигнет кара народа, если я отступлюсь от этого священного долга", - сказал Аслан Бжания на абхазском языке.

После принятия присяги Валерий Бганба вручил Аслану Бжания атрибуты государственной власти – флаг, гербовые печати, штандарт, посох и шашку.

Отставка Кабмина и первые назначения

В соответствии с Конституционным законом о правительстве Абхазии, Кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным президентом на следующий день после инаугурации. После чего, Аслан

Бжания назначил Александра Анкваб премьер-министром республики. Глава правительства должен представить президенту предложения по персональному составу Кабинета министров.

Позже, глава государства подписал указ о назначении Алхаса Квициниа руководителем Администрации президента.

Помощь российских военных

С 22 по 25 апреля специалисты сводного отряда радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Южного военного округа обработали более 150 тысяч квадратных метров социальных объектов - 55 зданий, сооружений и дорог общего пользования в Абхазии.

Санитарные мероприятия в Абхазии начались 22 апреля на территории центрального военного госпиталя Министерства обороны Абхазии в поселке Агудзера Гулрыпшского района. Также дезинфицирующими средствами специалисты обработали Республиканский противотуберкулезный диспансер, рынок и администрацию района, всего, российские военные охватили более 90 тысяч квадратных метров в 36 зданиях.

В Гулрыпшском районе специалисты Черноморского флота Южного военного округа работали два дня – 22 и 23 апреля. Следующие два дня 24 и 25 дезинфекция на объектах проводилась в Очамчырском районе, где было обработано более 60 тысяч квадратных метров, а это 19 зданий, в том числе рынок, районная больница и администрация района.