Минздрав Абхазии призвал соблюдать все ограничительные меры до 15 мая

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия дал оценку санитарно-эпидемиологической ситуации в республике в связи с пандемией коронавируса и дал прогноз на ближайшие недели, сообщает пресс-служба ведомства. По его мнению, нынешние ограничительные меры должны сохраняться до середины мая.

На сегодняшний санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране Минздрав характеризует как относительно благополучную. Новых случаев заражения коронавирусом, помимо трех подтвержденных ранее, не выявлено. Однако настораживает ситуация с COVID-19 в сопредельных государствах, поскольку практически ежедневно граждане Абхазии возвращаются домой из России.

"Сегодня в той же Москве и в других регионах России пока идет рост числа инфицированных. Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме", - заявил Цахнакия.

Только к 15 мая, по его словам, можно будет дать какую-то оценку дальнейшего развития ситуации. Все будет зависеть от того, какое количество инфицированных будет выявлено на сопредельной территории, в том числе в Краснодарском крае и Москве, поскольку основной поток граждан возвращаются в Абхазию именно из этих регионов.

По оценке Минздрава, если после 15 мая в республике все будет протекать в благополучном режиме, то возможны определенные ослабления ограничительным мер. Это будет решаться позже в дополнительном порядке.

"На сегодняшний день мы говорим о том, что до 15 мая все те меры жесткого ограничительного характера, которыми, к сожалению, в последнее время люди пренебрегают, должны приниматься. Это, в том числе, ношение средств индивидуальной защиты. Поэтому мы призываем граждан четко выполнять наши рекомендации", - заключил и.о. министра.

С 25 марта в Абхазии были введены ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса, с 28 марта власти ввели в стране режим чрезвычайного положения, который действовал до 20 апреля.

С одобрения санитарных служб было решено, что с 21 апреля будут сняты ограничения во въезде на территорию Гагрского и Галского районов и отменен комендантский час. С 20 апреля разрешена работа продовольственных рынков, при этом администрации районов будут с согласования СЭС определять график работы рынков.