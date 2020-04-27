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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 апреля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии-2020 (377)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200427/1029991370/Prognoz-pogody-v-Abkhazii-na-vtornik-28-aprelya-.html

Во вторник в республике дневная температура не поднимется выше +17°С, сообщают абхазские метеорологи.

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Во вторник 28 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С,  днем от +12°С до +17°С.

Температура морской воды +12°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное.

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Темы:
Погода в Абхазии-2020 (377)


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