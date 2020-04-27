Прогноз погоды в Абхазии на вторник 28 апреля

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Во вторник 28 апреля в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное.
Относительная влажность воздуха 70-90%.