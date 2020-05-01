Вирусный накал, скромная инаугурация и новые лица Кабмина: каким был апрель в Абхазии 

В апреле вся Абхазия буквально замерла из-за угрозы коронавируса, однако ближе к концу месяца закипела политическая жизнь. О самых важных событиях апреля - в обзоре Sputnik.

В начале апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай коронавируса, а за ним еще два, один из которых оказался смертельным. В республике состоялась инаугурация избранного президента Аслана Бжания, церемония прошла без приглашения иностранных гостей и пышных торжеств. Вскоре президент приступил к назначению новых министров.

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Борьба с пандемией

В Абхазии продолжают бороться с коронавирусом и его последствиями. 7 апреля в республике был зарегистрирован первый зараженный, который был госпитализирован в Гудаутскую больницу. Как оказалось, заболевший - житель Гагры, который пересек российско-абхазскую границу 29 марта.

8 апреля в Гагре был введен комендантский час с 20:00 до 7:00. Все жители многоэтажки, в которой проживает больной, были изолированы, дом был оцеплен сотрудниками МВД.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом в Гагре, попавший под строгий карантин из-за коронавируса

В этот же день коронавирус был подтвержден у еще одного жителя дома, контактировавшего с первым заболевшим. А 11 апреля инфекция была выявлена у женщины 1925 года рождения, которая отказалась от госпитализации. Позже пациентку все же госпитализировали в Гудаутскую больницу, где она скончалась от осложнений.

С 9 апреля по решению исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганба были внесены дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Новая глава предусматривает штраф для лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения. Сумма штраф для различных категорий граждан - от пяти до 50 тысяч рублей.

Режим чрезвычайного положения был снят в Абхазии 21 апреля, а с 20 апреля приступили к работе продовольственные рынки, которые теперь будут открыты три раза в неделю.

29 апреля состоялась встреча премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса. На нем было решено продлить большую часть ограничительных мер в Абхазии до 15 мая. Ограничения распространяются на школьные и студенческие каникулы, проведение свадеб и других массовых мероприятий, работы культурных объектов, ресторанов, кафе и туристической деятельности.

Однако было решено возобновить работу общественного транспорта, салонов красоты, парикмахерских и косметологических салонов, в особом режиме будет работать и "Сухумприбор".

Поддержка населения

С 1 апреля премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал постановление об освобождении от уплаты ввозной таможенной пошлины на отдельные виды значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также медикаментов и медицинских средств защиты.

А Национальный банк Абхазии порекомендовал кредитным организациям осуществлять реструктуризацию задолженностей заемщиков, чье финансовое состояние ухудшилось на фоне введения чрезвычайного положения в республике. Это касается физических лиц, которые не смогут вовремя оплачивать заем из-за задержки выплат заработной платы, пенсии или иного постоянного дохода и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чьи платежи будут приостановлены из-за ограничения хозяйственной деятельности.

Помощь гражданам оказывается не только финансовая, но и психологическая. Со 2 апреля в Абхазии заработала горячая линия психологической помощи. Абоненты сотовой сети "А-Мобайл" могут позвонить по номеру 799 04 04, "Аквафона" - 0404.

Вирусный кризис

Коронавирус негативно сказался на экономическом состоянии Абхазии. Доходная часть бюджета с 1 по 24 апреля сократилась на 129 миллионов рублей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По ситуации на 24 апреля фактические поступления в консолидированный бюджет отличны от запланированных цифр на 42%.

По словам экс-министра финансов Джансуха Нанба, если такая ситуация продлится до конца 2020 года, то потери Абхазии могут составить до 2,4 миллиарда рублей по собственным доходам.

Инаугурация президента

23 апреля в Абхазии состоялась инаугурация избранного президента Аслана Бжания. Церемония прошла в ограниченном кругу и без торжественных церемоний. На ней присутствовали спикер Парламента, депутаты, судьи Конституционного и Верховного судов, представители религиозных конфессий.

Во время инаугурации президент произнес клятву, затем исполняющий обязанности президента вручил ему символы президентской власти - штандарт, печать, шашку и национальный посох (алабашьа)

Также Бжания выступил с официальной речью. Одной из первостепенных задач Бжания для себя определил "восстановление доверия общества к власти". По мнению нового главы государства, этого можно добиться, только работая честно и открыто. Президент отметил, что осознает, в какое сложное время вступает в управление государством, и потому необходимо, не теряя времени, приступить к работе.

© Sputnik Аслан Бжания прибывает на инаугурацию

"Все, кто будет приглашен на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления - это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны. Прежде всего они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом", - подчеркнул Бжания.

Церемония инаугурации длилась всего полчаса.

Политические изменения

Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил новую структуру Кабинета министров - количество министерств в республике увеличилось с 12 до 14.

Аппарат Кабмина пополнился и новыми лицами. Должность премьер-министра Абхазии занял Александр Анкваб, Администрацию президента возглавил лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Заседание координационного штаба с участием Анкваб

Первым вице-премьером стал Беслан Джопуа, вице-премьером и министром финансов - Владимир Делба. Главой вновь созданного Министерства социального обеспечения и демографической политики стал Руслан Аджба, который возглавлял ведомство еще до его присоединения к Минздраву.

Не сменились главы Министерства чрезвычайных ситуаций и Министерства здравоохранения - Лев Квициния и Тамаз Цахнакия. На посту остался и министр по налогам и сборам Даур Курмазия.

Изменения коснулись и Министерства внутренних дел, его возглавил бывший депутат Парламента Дмитрий Дбар.

Сменились и главы районов. Новым мэром столицы стал Беслан Эшба, исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района стал бывший депутат Парламента Юрий Хагуш.