Нетрезвый дубль и старейший нарушитель: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за апрель

Позитивная динамика снижения числа протоколов на подвыпивших водителей на дорогах Абхазии длилась недолго – три месяца с начала года. В апреле, несмотря на введенный из-за угрозы распространения коронавируса карантин, было задержано почти на 40% больше пьяных за рулем.

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в апреле 2020 года сотрудники ГАИ Абхазии составили 1686 протоколов за различные нарушения ПДД.

Sputnik

Всего с 1 по 30 апреля за управление автомобилем в нетрезвом состоянии инспекторы ГАИ Абхазии выписали 122 протокола. Один из них вручили самому взрослому за все время анализа "пьяной" статистики Sputnik. Подвыпивший 87-летний мужчина был остановлен и оштрафован в Сухуме. Он на семь лет старше нашего прошлого "рекордсмена".

© Sputnik / Гуния Леон Количество нарушений по возрастам

Удивили 36-летняя жительница столицы республики и 39-летний мужчина тоже из Сухума. Они умудрились в течение нескольких дней два раза попасться инспекторам после распития горячительных напитков. Кстати говоря, многие и вправду верят, что чача убивает коронавирус. Возможно, что эти люди таких же взглядов.

Самому молодому нетрезвому нарушителю в этот раз было 19 лет, что на два года меньше, чем в марте. Лидерами в возрастной категории в апреле стали водители от 35 до 40 лет – их было 24 человека. На одного водителя меньше в категории от 25 до 30 лет и замыкают тройку "призеров" автолюбители в возрасте от 30 до 35 лет, которых в апреле было двадцать человек.

© Sputnik / Гуния Леон Самый молодой и самый старший нарушитель

"Пьяная" карта страны тоже изменилась. Сухум вернул себе "золото" по количеству выписанных штрафов за езду подшофе, которое месяцем ранее была у Гагры. Она теперь на второй строчке. "Бронза" досталась Гудауте. Всего один протокол разделяет ее с Гулрыпшем. В Ткуарчале по-прежнему ни одного зафиксированного случая вождения автомобилем в состоянии опьянения, что позволяет ему сохранить статус самого "трезвого" района Абхазии.

© Sputnik / Гуния Леон Штрафы по районам

В апреле было два пика по выписанным штрафам за езду в состоянии опьянения. Они выпали на 8-10 и 13-14 числа. Всего по 17 случаев.

Также по данным МВД Абхазии, за минувший месяц двое граждан были арестованы на 15 суток за отказ от прохождения теста на алкогольное опьянение и прохождения медицинского освидетельствования. Один человек был задержан и водворен в ИВС за потребление наркотических веществ.

Читайте также: