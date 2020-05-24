В воскресенье, 24 мая, мусульмане отмечают Ураза-байрам - праздник в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщила пресс-служба главы государства.

Бжания назвал Ураза-байрам светлым праздником, знаменующим окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина месяц Рамадан, праздником, в котором отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы.

"Абхазия - многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране", - говорится в поздравлении президента.

Бжания пожелал всем мира, добра и благополучия.

"С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников - многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах", - отметил президент.

Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.

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