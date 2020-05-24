СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщила пресс-служба главы государства.
Бжания назвал Ураза-байрам светлым праздником, знаменующим окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина месяц Рамадан, праздником, в котором отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы.
"Абхазия - многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране", - говорится в поздравлении президента.
Бжания пожелал всем мира, добра и благополучия.
"С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников - многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах", - отметил президент.
Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
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