Часть Сухума останется без воды 28 мая

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды из-за ремонта водопровода в районе Лечкопа, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".
"Подача питьевой воды будет прекращена в районах города: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, верхняя часть ВИЭМа, село Яштуха, также вода не будет поступать на верхние этажи высотных домов в центре города", - говорится в сообщении.
Воды не будет 28 мая с 00:00 до 21:00, отметили в "Водоканале".
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