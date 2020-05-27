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Кран в ванной комнате

Часть Сухума останется без воды 28 мая

© Sputnik / Eugene Odinokov
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200527/1030218286/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-28-maya.html

Воды не будет в нескольких районах столицы, также перебои могут возникнуть в квартирах верхних этажей многоэтажных домов в центре.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды из-за ремонта водопровода в районе Лечкопа, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

"Подача питьевой воды будет прекращена в районах города: Старый поселок, Колос, улица Адыгейская, верхняя часть ВИЭМа, село Яштуха, также вода не будет поступать на верхние этажи высотных домов в центре города", - говорится в сообщении.

Воды не будет 28 мая с 00:00 до 21:00, отметили в "Водоканале".

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