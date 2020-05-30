София Шенгелия представит Абхазию в полуфинале конкурса "Живая классика"

В ежегодном международном конкурсе чтецов "Живая классика" приняли участие школьники из 80 стран мира.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Двенадцатилетняя участница Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" София Шенгелия выступит в полуфинале конкурса 30 мая, сообщила мать конкурсантки Ирма Барциц.

"Мы пытаемся участвовать в различных конкурсах, и до нас дошли слухи о том, что будет очередной конкурс и мы приняли решение участвовать. Поехали попробовать себя и так получилось, что в региональном конкурсе София заняла третье место, второй этап это был международный конкурс, там она вошла в тридцатку лучших", - заметила она.

В полуфинале София будет читать автобиографическое произведение Анатолия Приставкина "Ночевала тучка золотая".

"До этого была запись, мы сняли видео и отослали, сейчас будет в режиме онлайн", - проинформировала Ирма Барциц.

Посмотреть выступление Софии можно на официальном сайте конкурса 30 мая в 13:00.

Отборочные туры международного конкурса проходили до 28 мая. В полуфинал, который состоится 30 мая, вышли лишь 30 человек с наивысшими баллами. Финал конкурса состоится 1 июня.

Международный конкурс чтецов "Живая классика" - ежегодное соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских писателей. Принять участие в конкурсе могут ребята от 10 до 17 лет.

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Россотрудничества.

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