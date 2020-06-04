Новых случаев коронавируса в Абхазии за сутки не выявлено

За прошедшие сутки на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия проверили 30 человек. Накануне диагноз "коронавирус" подтвердился у семерых курсантов, прибывших из Москвы.

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 30 граждан Абхазии, диагноз коронавирус ни у кого не подтвержден, сообщает оперативный штаб по защите населения республики от COVID-19.

"Из обсервации в столичном доме отдыха "Айтар" сегодня выписано 5 медиков Гудаутской ЦРБ", - говорится в сообщении.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них семеро находятся в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Во всем мире коронавирусом заразились более 6 миллионов человек, в России зафиксировано более 400 тысяч случаев.