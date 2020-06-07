Бжания: конкурс "Гордость Абхазии" должен выявить молодых управленцев

10 июня завершается этап приема онлайн заявок на участие в конкурсе "Гордость Абхазии". Осенью участники конкурса пройдут собеседования, тестирование, а также проявят себя в командных играх.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров "Гордость Абхазии", действительным государственным советником России Иналом Ардзинба, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что на встрече были подняты вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении. Аслан Бжания подчеркнул, что будет внимательно следить за ходом конкурса и оказывать поддержку.

"Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса", - сказал глава государства.

Инал Ардзинба в свою очередь поблагодарил президента за поддержку проекта и отметил, что в Абхазии очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка.

По итогам конкурса будут определены пять победителей. Победители будут претендовать на должности в органах государственной власти на уровне начальников отделов, заместителей министров, советников министров, то есть на высшем уровне государственного управления.

Конкурс "Гордость Абхазии" проводится по инициативе председателя Совета по делам молодежи при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инала Ардзинба. Указ о его организации 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Абхазии. По задумке организаторов, конкурс должен стать постоянным социальным лифтом для молодежи и позволить воспитать новые квалифицированные кадры для республики.

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