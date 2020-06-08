Температура по казарме нормальная: новобранцы пополнили ряды армии Абхазии

Призыв и увольнение с военной службы по призыву были перенесены с апреля на май 2020 года из-за пандемии коронавируса.

СУХУМ, 8 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Около 15 процентов от общего числа призывников пополнили ряды Абхазской армии к 8 июня, рассказал корреспонденту Sputnik военный комиссар республики Беслан Тарба.

"На сегодняшний день около 15% призывного плана и ресурса выполнено. Призыв завершается в конце июля. Еще до начала призыва мы вместе с российскими химическими войсками, которые дислоцировались в Крыму, провели дезинфекцию сборного пункта, находящегося на базе Сухумского объединенного городского военного комиссариата", - отметил Тарба.

Он добавил, что при наборе призывников были предприняты необходимые меры предосторожности. Для этого Минобороны республики выделило медицинские маски, перчатки и антисептики. У входа на территорию сборного пункта медики измеряют новобранцам температуру.

Тарба также рассказал, что был один случай, когда у призывника выявили повышенную температуру. Оказалось, что новобранец перегрелся на солнце, но медики не стали рисковать и на всякий случай на две недели отпустили его домой. По окончании этого срока ему предстоит пройти все необходимые процедуры для вступления в ряды Вооруженных сил Абхазии.

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба подписал указ о переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву, с 1 апреля на 1 мая 2020 года. Позже президент Абхазии Аслан Бжания распорядился отложить начало призыва на 26 мая.

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